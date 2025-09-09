Хиддинк призвал ФИФА устроить турнир с участием России, США и Украины

По словам специалиста, победитель не важен, а данный турнир может положить конец российско-украинскому конфликту. «Поэтому футбол может быть очень полезен — во время и после турнира все должны сложить оружие. Это как в Первой мировой войне, когда союзные войска и немцы играли в футбол вместе под Новый год», — заявил Хиддинк.