Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
15:30
Астрахань
:
Легион
Все коэффициенты
П1
1.52
X
3.61
П2
8.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Азербайджан
:
Украина
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.69
П2
1.45
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Армения
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.66
П2
1.81
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Франция
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.10
X
12.50
П2
30.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Венгрия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
7.80
X
5.06
П2
1.45
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Босния и Герцеговина
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
5.70
X
3.90
П2
1.67
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.80
П2
1.72
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Норвегия
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
1.06
X
13.00
П2
40.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Албания
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.74
П2
10.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сербия
:
Англия
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.55
П2
1.95

Хиддинк призвал ФИФА устроить турнир с участием России, США и Украины

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) устроить турнир с участием российской национальной команды, а также сборных США, Украины и Европы. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Источник: AP 2024

По словам специалиста, победитель не важен, а данный турнир может положить конец российско-украинскому конфликту. «Поэтому футбол может быть очень полезен — во время и после турнира все должны сложить оружие. Это как в Первой мировой войне, когда союзные войска и немцы играли в футбол вместе под Новый год», — заявил Хиддинк.

Ранее Хиддинк назвал условие для приезда в Россию. «Пусть сначала наступит MIR!» — заявил 78-летний нидерландский специалист.

8 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о возможном товарищеском матче между сборными России и США по футболу. По словам российского министра, такая возможность обсуждается в некоторых кругах.