«Пожар!»: возлюбленная сербского футболиста свела с ума фанатов фотосессией у бассейна

Сербская красавица-модель поделилась серией снимков, где она, облаченная в элегантное черно-белое бикини, нежится под ласковым солнцем у края бассейна. Грациозно меняя позы и ракурсы, София позволяет подписчикам насладиться не только ее безупречной фигурой со всех сторон, но и живописным окружающим пейзажем.
«Пожар!», «Потрясающе», «Хотел бы я иметь такую жену, как ты», «Слова не нужны», — оставили восторженные комментарии поклонники модели.
Вчера сборная Сербии в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года потерпела сокрушительное поражение от Англии со счетом 0:5. И, без сомнения, Йович очень спешил домой, чтобы изгнать горечь проигрыша в нежных объятиях своей любимой.