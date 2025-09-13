El Nacional сообщила, что Зидан договорился возглавить сборную Франции

53-летний Зидан находится без работы после того, как в конце мая 2021 года покинул пост главного тренера «Реала», который занимал с марта 2019 года. До этого он руководил командой с 2016 по 2018 год. «Реал» с Зиданом трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды стал чемпионом Испании. Также Зидан выиграл с «Реалом» два Суперкубка УЕФА, два Суперкубка Испании и дважды становился победителем клубного чемпионата мира.