El Nacional сообщила, что Зидан договорился возглавить сборную Франции

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Пари Нижний Новгород
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.63
П2
2.85
Футбол. Англия
14:30
Арсенал
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.38
П2
8.50
Футбол. Испания
15:00
Хетафе
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.16
П2
4.90
Футбол. Италия
16:00
Кальяри
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.15
П2
3.55
Футбол. Германия
16:30
Фрайбург
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.66
П2
2.55
Футбол. Германия
16:30
Хайденхайм
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
5.43
X
4.63
П2
1.60
Футбол. Германия
16:30
Майнц
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.75
П2
2.95
Футбол. Германия
16:30
Унион Б
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.62
П2
2.58
Футбол. Германия
16:30
Вольфсбург
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.70
П2
3.85
Футбол. Премьер-лига
16:45
Динамо
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.40
П2
2.60
Футбол. Премьер-лига
16:45
Ахмат
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.40
П2
2.85
Футбол. Англия
17:00
Борнмут
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.60
П2
2.90
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.73
П2
5.37
Футбол. Англия
17:00
Эвертон
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.35
П2
2.87
Футбол. Англия
17:00
Фулхэм
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.55
П2
4.10
Футбол. Англия
17:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.07
П2
8.50
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.16
П2
5.00
Футбол. Испания
17:15
Реал Сосьедад
:
Реал
Все коэффициенты
П1
5.70
X
4.48
П2
1.59
Футбол. Франция
18:00
Ницца
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.13
П2
5.80
Футбол. Италия
19:00
Ювентус
:
Интер
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.08
П2
2.85
Футбол. Англия
19:30
Вест Хэм
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.65
П2
2.15
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.80
П2
9.00
Футбол. Германия
19:30
Бавария
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.09
X
15.00
П2
34.00
Футбол. Испания
19:30
Атлетик
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.62
X
3.80
П2
6.40
Футбол. Италия
21:45
Фиорентина
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.25
П2
2.14
Футбол. Англия
22:00
Брентфорд
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.86
П2
1.91
Футбол. Испания
22:00
Атлетико
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.88
П2
4.60
Футбол. Франция
22:05
Осер
:
Монако
Все коэффициенты
П1
5.01
X
4.69
П2
1.63

El Nacional сообщила, что Зидан договорился возглавить сборную Франции

Зинедин Зидан должен сменить в национальной команде Дидье Дешама, который покинет свой пост после ЧМ-2026.

Источник: Getty Images

Федерация футбола Франции практически достигла соглашения с Зинедином Зиданом о его назначении на пост главного тренера национальной команды после чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщила газета El Nacional.

Зидан должен сменить в сборной Франции Дидье Дешама.

56-летний Дешам ранее объявил, что покинет свой пост ЧМ-2026. Команду он возглавляет с 2012 года, под его руководством она выиграла чемпионат мира 2018 года и Лигу наций — 2021, играла в финале Евро-2016 и ЧМ-2022.

53-летний Зидан находится без работы после того, как в конце мая 2021 года покинул пост главного тренера «Реала», который занимал с марта 2019 года. До этого он руководил командой с 2016 по 2018 год. «Реал» с Зиданом трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды стал чемпионом Испании. Также Зидан выиграл с «Реалом» два Суперкубка УЕФА, два Суперкубка Испании и дважды становился победителем клубного чемпионата мира.