Футболист Дуглас Сантос назвал очень важным дебют за сборную Бразилии для него и семьи

«Я чувствовал себя хорошо в сборной. Это был момент, которого я очень долго ждал, и вот после девяти лет я вернулся в сборную Бразилии и смог дебютировать в первой же игре, в официальном матче. Это было очень важно для меня и для моей семьи. С [главным тренером сборной Бразилии] Карло Анчелотти мы много говорили о футболе. Я сказал, что для меня важно помогать сборной в течение того периода, пока буду в ней. Спасибо богу за то время, что я был в команде», — сказал Сантос.