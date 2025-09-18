Ричмонд
Футболист Дуглас Сантос назвал очень важным дебют за сборную Бразилии для него и семьи

5 сентября защитник «Зенита» дебютировал за сборную Бразилии в матче отборочного цикла ЧМ-2026 против команды Чили, отыграв все 90 минут.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Дебют за сборную Бразилии был очень важным моментом для защитника «Зенита» Дугласа Сантоса и его семьи. Об этом 31-летний футболист рассказал ТАСС.

5 сентября Сантос дебютировал за сборную Бразилии в матче отборочного цикла чемпионата мира 2026 года против команды Чили (3:0), отыграв все 90 минут.

«Я чувствовал себя хорошо в сборной. Это был момент, которого я очень долго ждал, и вот после девяти лет я вернулся в сборную Бразилии и смог дебютировать в первой же игре, в официальном матче. Это было очень важно для меня и для моей семьи. С [главным тренером сборной Бразилии] Карло Анчелотти мы много говорили о футболе. Я сказал, что для меня важно помогать сборной в течение того периода, пока буду в ней. Спасибо богу за то время, что я был в команде», — сказал Сантос.

Ранее Сантос выступал лишь за молодежные сборные Бразилии среди игроков до 20 лет (10 матчей) и до 23 лет (4 матча), а также представлял национальную команду на Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро, где выиграл золотую медаль.

Ранее защитник «Зенита» получил гражданство РФ, в марте он попал в расширенный состав сборной России на сбор национальной команды, но не вошел в итоговый. 1 сентября Международная федерация футбола объявила о том, что Сантос сменил спортивное гражданство с российского на бразильское. Защитник снова стал легионером в чемпионате России.