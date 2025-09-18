Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
ЦСКА
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.01
П2
5.40
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Брюгге
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.58
X
3.67
П2
2.70
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Копенгаген
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.40
П2
2.40
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.50
П2
5.85
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Айнтрахт Ф
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.94
П2
2.95
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Манчестер Сити
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.20
П2
5.22
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.75
П2
2.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.10
X
11.50
П2
28.00

Дуглас Сантос не планировал выступать за сборную России после получения гражданства РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Защитник «Зенита» Дуглас Сантос не планировал выступать за сборную России по футболу. Об этом 31-летний бразилец заявил ТАСС.

Источник: ФК "Зенит"

Сантос получил паспорт РФ в октябре 2024 года и сменил спортивное гражданство на российское. Благодаря этому в чемпионате России защитник не считался легионером. Сантос попал в расширенный состав сборной России на мартовские сборы, но в итоговую заявку включен не был. Защитник принял приглашение в сборную Бразилии и 5 сентября дебютировал в матче отборочного цикла чемпионата мира 2026 года против команды Чили (3:0), отыграв все 90 минут.

— С самого начала я дал понять, что хочу играть за сборную Бразилии. И как все увидели, у меня появился шанс, и я осуществил свою мечту, детскую мечту, мечту не только мою, но и всей моей семьи. Слава богу, что появилась такая возможность, выступая за «Зенит», — сказал Сантос.

За «Зенит» бразилец выступает с 2019 года, став с клубом пять раз чемпионом России и выиграв два Кубка и пять Суперкубков России.