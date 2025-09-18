Дуглас Сантос не планировал выступать за сборную России после получения гражданства РФ

— С самого начала я дал понять, что хочу играть за сборную Бразилии. И как все увидели, у меня появился шанс, и я осуществил свою мечту, детскую мечту, мечту не только мою, но и всей моей семьи. Слава богу, что появилась такая возможность, выступая за «Зенит», — сказал Сантос.