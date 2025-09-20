Сын Зидана сменил спортивное гражданство ради сборной Алжира

Лука Зидан, сын чемпиона мира 1998 года в составе сборной Франции Зинедина Зидана, сменил спортивное гражданство и будет выступать за Алжир. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Алжира.
27-летний голкипер сейчас выступает за испанскую «Гранаду» в Сегунде.
Лука Зидан является воспитанником мадридского «Реала», также он играл за «Расинг» (Сантандер), «Райо Вальекано» и «Эйбар», различные юношеские и молодежную сборные Франции.
Теперь Владимир Петкович может вызвать Зидана уже на октябрьские матчи сборной Алжира против Сомали и Уганды.
Другие три сына Зинедина Зидана также являются профессиональными футболистами. 30-летний Энцо (полузащитник) уже завершил карьеру, 23-летний Тео (полузащитник) играет за «Кордобу», 19-летний Эльяс (защитник) — за «Бетис».