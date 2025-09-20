Сын Зидана сменил спортивное гражданство ради сборной Алжира

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Урал
0
:
Ротор
0
Все коэффициенты
П1
2.02
X
2.85
П2
4.90
Футбол. Англия
14:30
Ливерпуль
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.00
П2
6.60
Футбол. Премьер-лига
14:30
Пари Нижний Новгород
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.50
П2
2.05
Футбол. Испания
15:00
Жирона
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.02
П2
4.70
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.12
П2
2.43
Футбол. Италия
16:00
Болонья
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.25
П2
4.90
Футбол. Первая лига
16:00
Волга
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.27
П2
3.70
Футбол. Первая лига
16:00
Сокол
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
4.11
X
3.30
П2
2.10
Футбол. Германия
16:30
Аугсбург
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.45
П2
2.60
Футбол. Германия
16:30
Гамбург
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.84
X
4.02
П2
4.30
Футбол. Германия
16:30
Хоффенхайм
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
8.60
X
7.00
П2
1.32
Футбол. Германия
16:30
Вердер
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.73
П2
2.80
Футбол. Премьер-лига
16:45
Акрон
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.50
П2
2.59
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.75
П2
3.05
Футбол. Англия
17:00
Бернли
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.40
П2
2.22
Футбол. Англия
17:00
Вест Хэм
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.42
П2
2.32
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.16
П2
2.78
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.33
П2
5.10
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.01
П2
4.30
Футбол. Первая лига
17:00
Чайка
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
5.20
X
3.52
П2
1.75
Футбол. Испания
17:15
Реал
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.33
П2
15.00
Футбол. Франция
18:00
Нант
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.54
П2
2.05
Футбол. Италия
19:00
Верона
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
7.10
X
4.12
П2
1.57
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Юнайтед
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.80
П2
2.66
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо Мх
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.25
П2
2.31
Футбол. Германия
19:30
РБ Лейпциг
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.20
П2
3.95
Футбол. Испания
19:30
Алавес
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.08
П2
3.22
Футбол. Испания
19:30
Вильярреал
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.05
П2
5.50
Футбол. Франция
20:00
Брест
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.66
П2
2.34
Футбол. Италия
21:45
Удинезе
:
Милан
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.69
П2
1.83
Футбол. Англия
22:00
Фулхэм
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.47
П2
3.76
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.11
П2
2.47
Футбол. Франция
22:05
Ланс
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.55
П2
2.89
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Факел
1
П1
X
П2

Сын Зидана сменил спортивное гражданство ради сборной Алжира

Голкипер «Гранады» Лука Зидан может быть вызван уже на октябрьские матчи сборной Алжира против Сомали и Уганды.

Источник: Getty Images

Лука Зидан, сын чемпиона мира 1998 года в составе сборной Франции Зинедина Зидана, сменил спортивное гражданство и будет выступать за Алжир. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Алжира.

27-летний голкипер сейчас выступает за испанскую «Гранаду» в Сегунде.

Лука Зидан является воспитанником мадридского «Реала», также он играл за «Расинг» (Сантандер), «Райо Вальекано» и «Эйбар», различные юношеские и молодежную сборные Франции.

Теперь Владимир Петкович может вызвать Зидана уже на октябрьские матчи сборной Алжира против Сомали и Уганды.

Другие три сына Зинедина Зидана также являются профессиональными футболистами. 30-летний Энцо (полузащитник) уже завершил карьеру, 23-летний Тео (полузащитник) играет за «Кордобу», 19-летний Эльяс (защитник) — за «Бетис».