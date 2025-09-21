Israel Hayom: УЕФА может отстранить израильских футболистов от турниров 23 сентября

В феврале 2024 года футбольные федерации стран Ближнего Востока направили письмо в Международную федерацию футбола (ФИФА), в котором призвали отстранить сборную Израиля от международных соревнований. Призыв поддержали 12 федераций, в число которых вошли представители Палестины, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Позднее в ФИФА заявили, что дисциплинарный комитет организации изучит возможные правонарушения и проявления дискриминации со стороны Израиля. В мае 2025 года Палестинская футбольная ассоциация призвала ФИФА ускорить рассмотрение вопроса по Израилю.