Israel Hayom: УЕФА может отстранить израильских футболистов от турниров 23 сентября

Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Оренбург
0
:
Динамо
0
Все коэффициенты
П1
6.27
X
4.53
П2
1.60
Футбол. Италия
13:30
Лацио
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.15
П2
2.65
Футбол. Премьер-лига
14:30
Спартак
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.90
П2
8.50
Футбол. Испания
15:00
Райо Вальекано
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.38
П2
3.42
Футбол. Италия
16:00
Кремонезе
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.26
П2
2.80
Футбол. Италия
16:00
Торино
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
3.47
X
3.35
П2
2.26
Футбол. Англия
16:00
Борнмут
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.50
П2
2.90
Футбол. Англия
16:00
Сандерленд
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.33
П2
2.22
Футбол. Франция
16:00
Париж
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.53
П2
3.05
Футбол. Германия
16:30
Айнтрахт Ф
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.50
П2
5.10
Футбол. Премьер-лига
17:00
Балтика
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.40
П2
4.20
Футбол. Испания
17:15
Мальорка
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
5.13
X
3.69
П2
1.78
Футбол. Франция
18:15
Осер
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.37
П2
2.38
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.42
П2
3.55
Футбол. Франция
18:15
Монако
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Арсенал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.85
П2
3.91
Футбол. Германия
18:30
Байер
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.80
П2
5.20
Футбол. Италия
19:00
Фиорентина
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.31
П2
2.82
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.30
П2
2.75
Футбол. Испания
19:30
Эльче
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.30
П2
4.80
Футбол. Германия
20:30
Боруссия Д
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.90
П2
5.40
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.33
X
6.12
П2
10.00
Футбол. Франция
21:45
Марсель
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
3.97
X
4.12
П2
1.90
Футбол. Испания
22:00
Барселона
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.24
П2
15.00
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2

Israel Hayom: УЕФА может отстранить израильских футболистов от турниров 23 сентября

На решение УЕФА могут повлиять представители Катара.

Источник: Reuters

ТАСС, 21 сентября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может принять решение об отстранении израильских клубов и сборных от турниров под эгидой организации. Об этом сообщает газета Israel Hayom.

По информации источника, на решение УЕФА могут повлиять представители Катара. Решение, как сообщает газета, может быть принято 23 сентября.

В феврале 2024 года футбольные федерации стран Ближнего Востока направили письмо в Международную федерацию футбола (ФИФА), в котором призвали отстранить сборную Израиля от международных соревнований. Призыв поддержали 12 федераций, в число которых вошли представители Палестины, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Позднее в ФИФА заявили, что дисциплинарный комитет организации изучит возможные правонарушения и проявления дискриминации со стороны Израиля. В мае 2025 года Палестинская футбольная ассоциация призвала ФИФА ускорить рассмотрение вопроса по Израилю.