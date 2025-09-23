Молодёжная сборная России проведёт два матча с Беларусью, известен расширенный состав

С тех пор из белорусской молодёжки ушли игроки 2002 и 2003 годов рождения. Но наша команда вновь будет чуть моложе: привлечём на сбор футболистов 2005 и 2006 года. Многие ребята впервые в расширенном составе молодёжной сборной. Кто из них попадёт в итоговый список, будет зависеть от того, как сложатся оставшиеся до сбора клубные матчи", — сказал старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров.