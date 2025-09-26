Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Крылья Советов
0
:
Динамо
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
18.70
П2
1.07
Футбол. Германия
21:30
Бавария
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.10
X
13.00
П2
25.00
Футбол. Франция
21:45
Страсбур
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.51
X
3.75
П2
2.11
Футбол. Испания
22:00
Жирона
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.38
П2
2.86
Футбол. Премьер-лига
27.09
Ахмат
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.00
П2
4.60
Футбол. Англия
27.09
Брентфорд
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.47
X
3.87
П2
2.07

Фабио Каннаваро отказался от сборных Казахстана и Узбекистана

По сообщению из источника, близкого к 52-летнему Фабио Каннаваро, чемпион мира-2006 последовательно отказался возглавить сборные Казахстана и Узбекистана.

Источник: РИА "Новости"

Обладатель «Золотого мяча-2006», на которого не было спроса на Апеннинах в летнее трансферное окно, рассчитывает получить работу в одном из итальянских клубов по ходу сезона в случае отставки кого-то из работающих тренера.

В последние дни фамилия Каннаваро звучала применительно к клубу серии А «Лечче».

По сообщению того же источника, прошедшим летом Каннаваро был готов рассмотреть вопрос работы в ЦСКА, однако московский клуб не стал вести с ним предметные переговоры, ограничившись лишь предварительным контактом.