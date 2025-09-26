Фабио Каннаваро отказался от сборных Казахстана и Узбекистана

Обладатель «Золотого мяча-2006», на которого не было спроса на Апеннинах в летнее трансферное окно, рассчитывает получить работу в одном из итальянских клубов по ходу сезона в случае отставки кого-то из работающих тренера.
В последние дни фамилия Каннаваро звучала применительно к клубу серии А «Лечче».
По сообщению того же источника, прошедшим летом Каннаваро был готов рассмотреть вопрос работы в ЦСКА, однако московский клуб не стал вести с ним предметные переговоры, ограничившись лишь предварительным контактом.