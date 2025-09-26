В Турции сделали заявление об участии Израиля в международных турнирах

В Турции призвали отстранить Израиль. Глава организации Ибрагим Хаджиосманоглу направил письмо в Международную федерацию футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и руководителям футбольных ассоциаций по всему миру, подчеркнув, что футбол должен оставаться символом солидарности и мира. По его словам, действия Израиля в Газе являются «незаконными, бесчеловечными и неприемлемыми», а молчание спортивного сообщества лишь усугубляет кризис.