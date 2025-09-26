Ричмонд
В Турции сделали заявление об участии Израиля в международных турнирах

Турецкая футбольная федерация сделала заявление об участии Израиля в международных турнирах. Об этом сообщает Fanatik.

Источник: AP 2024

В Турции призвали отстранить Израиль. Глава организации Ибрагим Хаджиосманоглу направил письмо в Международную федерацию футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и руководителям футбольных ассоциаций по всему миру, подчеркнув, что футбол должен оставаться символом солидарности и мира. По его словам, действия Израиля в Газе являются «незаконными, бесчеловечными и неприемлемыми», а молчание спортивного сообщества лишь усугубляет кризис.

Ранее стало известно, что УЕФА не будет отстранять команды из Израиля из-за давления США. Отмечалось, что из-за влияния американских официальных лиц вопрос отстранения израильских команд предварительно снят с повестки дня.

До этого восемь экспертов ООН обратились в УЕФА и ФИФА с просьбой отстранить Израиль от международных турниров. В качестве мотивации указывается «продолжающийся геноцид на территории Палестины».