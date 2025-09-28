Погба призвал УЕФА приостановить участие Израиля в турнирах

По данным Times, большинство членов исполнительного комитета УЕФА склоняются к решению об отстранении Израиля, оно может быть принято на следующей неделе. При этом, как отмечает издание, такое решение поставит ФИФА в сложное положение из-за близких отношений главы организации Джанни Инфантино с президентом США Дональдом Трампом. Ранее израильская газета Israel Hayom сообщала, что под давлением Соединенных Штатов УЕФА ранее воздержался от принятия решения об отстранении.