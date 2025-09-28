Ричмонд
Погба призвал УЕФА приостановить участие Израиля в турнирах

BBC: чемпион мира Погба и еще 47 спортсменов призвали УЕФА отстранить Израиль.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Группа из 48 профессиональных спортсменов, в которую вошел чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Поль Погба, направила в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) письмо с призывом приостановить участие Израиля в международных соревнованиях, сообщает Би-би-си.

В мае 2021 года после матча 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэмом» француз, игравший за манкунианцев, и его одноклубник Амад Диалло вынесли на поле флаг Палестины. Также полузащитник в социальных сетях высказывался в поддержку ближневосточной страны.

Также письмо подписали полузащитник английского «Кристал Пэлас» Шейк Дукуре, бывший вингер «Челси» Хаким Зиеш, экс-капитан «Ипсвича» Сэм Морси, бывший игрок сборной Англии по крикету Моэн Али. В обращении спортсмены охарактеризовали себя как «единый голос профессионалов из разных стран, выступающих за справедливость, честность и человечность в спорте». В документе утверждается, что «действия Израиля нарушают нормы международного гуманитарного права и противоречат принципам уважения, безопасности и мира, которые олицетворяет спорт».

Во вторник управление верховного комиссара ООН по правам человека выступило с заявлением, призвав ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля от участия в соревнованиях. В пятницу президент Турецкой футбольной федерации (TFF) Ибрагим Хаджиосманоглу также направил письмо с требованием немедленно отстранить израильские клубы и сборные.

По данным Times, большинство членов исполнительного комитета УЕФА склоняются к решению об отстранении Израиля, оно может быть принято на следующей неделе. При этом, как отмечает издание, такое решение поставит ФИФА в сложное положение из-за близких отношений главы организации Джанни Инфантино с президентом США Дональдом Трампом. Ранее израильская газета Israel Hayom сообщала, что под давлением Соединенных Штатов УЕФА ранее воздержался от принятия решения об отстранении.

