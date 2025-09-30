Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Краснодар
0
:
Динамо
0
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.55
П2
2.45
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Ахмат
0
:
Оренбург
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.60
П2
6.20
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Аталанта
0
:
Брюгге
1
Все коэффициенты
П1
4.35
X
3.45
П2
2.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Кайрат
0
:
Реал
1
Все коэффициенты
П1
79.00
X
14.00
П2
1.05
Футбол. Испания
21:00
Валенсия
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.77
П2
5.87
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Атлетико
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.26
П2
6.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Буде-Глимт
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.85
П2
2.10
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Челси
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.24
П2
5.35
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Галатасарай
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
5.40
X
4.92
П2
1.59
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Интер
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.67
П2
10.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Марсель
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.13
П2
7.23
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Пафос
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
21.00
X
10.00
П2
1.13
Футбол. Кубок России
завершен
Рубин
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

Футболисты молодежной сборной Беларуси дважды сыграют с россиянами

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) проведут два домашних спарринга с российскими сверстниками, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главный тренер белорусской команды Виталий Павлов включил в состав 24 футболиста:

Вратари — Артем Каратай («Динамо», Брест), Арсений Скопец (БАТЭ, Борисов), Матвей Сухаренко («Минск»), Иван Шимакович («Динамо», Минск);

защитники — Никита Баранок («МЛ Витебск»), Максим Бурко (КАМАЗ, Набережные Челны, Россия), Кирилл Гоманов («Ислочь», Минский район), Георгий Кукушкин, Вадим Мартинкевич (оба — «Гомель»), Антон Лукашов («Славия», Мозырь), Евгений Новых («Витебск»), Василий Чернявский («Слуцк»);

полузащитники — Владислав Варакса, Илья Дубинец, Артем Турич (все — «Минск»), Даниил Душевский («Ленинградец», Россия), Марк Мокин («Арсенал», Дзержинск), Артур Назаренко («Неман», Гродно), Родион Печура («Кубань», Краснодар, Россия), Артем Соколовский («Слуцк»), Кирилл Цепенков («Динамо», Минск), Тимофей Шарковский («Зимбру», Кишинев, Молдова);

нападающие — Тимофей Мартынов («Динамо», Брест), Тимофей Симаненка («Гомель»).

Первый контрольный матч белорусов и россиян состоится 10 октября в Бресте (начало в 19.45) а второй поединок пройдет 13 октября на поле минского стадиона «Трактор» (начало в 18.30). Вход на обе игры свободный.