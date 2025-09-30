Футболисты молодежной сборной Беларуси дважды сыграют с россиянами

Главный тренер белорусской команды Виталий Павлов включил в состав 24 футболиста:
Вратари — Артем Каратай («Динамо», Брест), Арсений Скопец (БАТЭ, Борисов), Матвей Сухаренко («Минск»), Иван Шимакович («Динамо», Минск);
защитники — Никита Баранок («МЛ Витебск»), Максим Бурко (КАМАЗ, Набережные Челны, Россия), Кирилл Гоманов («Ислочь», Минский район), Георгий Кукушкин, Вадим Мартинкевич (оба — «Гомель»), Антон Лукашов («Славия», Мозырь), Евгений Новых («Витебск»), Василий Чернявский («Слуцк»);
полузащитники — Владислав Варакса, Илья Дубинец, Артем Турич (все — «Минск»), Даниил Душевский («Ленинградец», Россия), Марк Мокин («Арсенал», Дзержинск), Артур Назаренко («Неман», Гродно), Родион Печура («Кубань», Краснодар, Россия), Артем Соколовский («Слуцк»), Кирилл Цепенков («Динамо», Минск), Тимофей Шарковский («Зимбру», Кишинев, Молдова);
нападающие — Тимофей Мартынов («Динамо», Брест), Тимофей Симаненка («Гомель»).
Первый контрольный матч белорусов и россиян состоится 10 октября в Бресте (начало в 19.45) а второй поединок пройдет 13 октября на поле минского стадиона «Трактор» (начало в 18.30). Вход на обе игры свободный.