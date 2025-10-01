Поставщик экипировки требует убрать свой логотип с футболок сборной Израиля

В Израильской футбольной ассоциации заявили, что изучат правовые варианты решения вопроса. Также в организации намерены найти другого поставщика экипировки.
«Мы сожалеем, что компания Reebok решила поддаться угрозам бойкота, которые были совершенно неуместны. Существуют четкие законы против бойкотов, и мы рассмотрим все доступные нам правовые варианты. Мы убеждены, что в ближайшем будущем найдется более смелый и честный спонсор», — приводится заявление ассоциации.
Ранее эксперты ООН призвали Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборную Израиля от участия в международных соревнованиях в качестве необходимой меры для борьбы с продолжающимся геноцидом на оккупированной палестинской территории. По данным СМИ, УЕФА отложил решение об отстранении израильских команд в связи с мирными переговорами по вопросу конфликта в секторе Газа.