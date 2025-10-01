Поставщик экипировки требует убрать свой логотип с футболок сборной Израиля

«Мы сожалеем, что компания Reebok решила поддаться угрозам бойкота, которые были совершенно неуместны. Существуют четкие законы против бойкотов, и мы рассмотрим все доступные нам правовые варианты. Мы убеждены, что в ближайшем будущем найдется более смелый и честный спонсор», — приводится заявление ассоциации.