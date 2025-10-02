Ричмонд
Каннаваро возглавит сборную Узбекистана! Легендарный итальянец повезет Файзуллаева и других на ЧМ-2026

А как же Кападзе?

В сборной Узбекистана, похоже, определились с тренером, который повезет команду на чемпионат мира-2026. Инсайдер Фабрицио Романо пишет, что местная федерация заключит контракт с легендарным Фабио Каннаваро.

Долгие поиски

Об интересе ФАУ к 52-летнему итальянцу стало известно несколько дней назад — информацию об этом сообщил все тот же Романо. Теперь, по словам инсайдера, Каннаваро согласился возглавить сборную и на днях должен подписать контракт. Узбекистанские СМИ сообщают, что может быть подписано однолетнее соглашение с возможностью продления еще на четыре года.

Напомним, в июле на должность главного тренера Узбекистана рассматривали Йоахима Лева, который с 2006 по 2021 год возглавлял сборную Германии. В августе издание Bild сообщило, что 65-летний специалист после нескольких дней раздумий решил «вежливо отказаться» от предложения.

Шикарный футболист, так себе тренер

Каннаваро известен как один из сильнейших защитников в истории футбола — он много лет играл на высшем уровне, а в 2006 году стал чемпионом мира и получил «Золотой мяч». Однако тренерские заслуги итальянца гораздо скромнее — вернее, они практически отсутствуют.

Хотя опыт у Фабио большой — за 12 лет тренерской карьеры он успел поработать в пяти странах, включая родную Италию. Однако сам список не очень впечатляет: Каннаваро трудился в китайских «Гуанчжоу» и «Тяньцзине», саудовском «Аль-Насре» (до прихода больших денег), итальянских «Беневенто» и «Удинезе», а также загребском «Динамо». Лучше всего у итальянца получилось в «Гуанчжоу» — с этим клубом он в 2019 году стал чемпионом Китая.

Поднебесная — вообще особенное место для Фабио. Легендарный экс-защитник проработал тут несколько лет, а в 2019 году на полтора месяца стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Китая. Не повезло — Каннаваро проиграл два товарищеских матча (один из них — Узбекистану) и постоянную должность не получил.

При этом, по информации итальянского инсайдера Николо Скиры, китайские футбольные чиновники вели с Каннаваро переговоры — хотели, чтобы тот возглавил сборную. Чем закончилось общение и было ли оно вообще — неизвестно.

Что с Кападзе?

Поиски нового тренера ФАУ ведет на фоне исторических успехов сборной Узбекистана под руководством Тимура Кападзе. Напомним, «белые волки», возглавляемые 44-летним местным специалистом, в этом году впервые в своей истории вышли на чемпионат мира, который состоится в следующем году в США, Канаде и Мексике. Кроме того, в начале сентября команда завоевала первый трофей в XXI веке — Кубок наций Центральной Азии.

Кападзе возглавил сборную фактически случайно — в январе заключил краткосрочный контракт, сменив словенца Сречко Катанеца, который не смог продолжить работу по состоянию здоровья. Разумеется, это не умаляет его заслуг — несмотря на это, руководство ФАУ активно ищет иностранного специалиста.

Самого Кападзе постоянные разговоры о замене явно раздражают — в начале сентября после ничьей в матче с Оманом (1:1) тренер заявил, что слухи отвлекают от работы. «Извините, но в интернете постоянно появляются сообщения — этот приехал, тот приехал. Как футболисты будут настраиваться? Они сидят в телефонах, все это читают. Это отвлекает нас», — сказал Кападзе на послематчевой пресс-конференции.

По информации узбекистанских СМИ, в случае прихода Каннаваро нынешний тренер будет его ассистентом на чемпионате мира. Насколько это удачное решение — покажет время.

Артем Белинин