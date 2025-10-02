Каннаваро возглавит сборную Узбекистана! Легендарный итальянец повезет Файзуллаева и других на ЧМ-2026

Хотя опыт у Фабио большой — за 12 лет тренерской карьеры он успел поработать в пяти странах, включая родную Италию. Однако сам список не очень впечатляет: Каннаваро трудился в китайских «Гуанчжоу» и «Тяньцзине», саудовском «Аль-Насре» (до прихода больших денег), итальянских «Беневенто» и «Удинезе», а также загребском «Динамо». Лучше всего у итальянца получилось в «Гуанчжоу» — с этим клубом он в 2019 году стал чемпионом Китая.