Иранец Азмун пропустит матч против сборной России из-за травмы ноги

Азмуну 30 лет. По ходу карьеры он выступал за «Ростов», казанский «Рубин» и петербургский «Зенит», в составе которого стал четырехкратным чемпионом России, дважды выиграл суперкубок страны и один раз победил в Кубке России. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров Российской премьер-лиги среди легионеров, забив 85 голов.