Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
КАМАЗ
0
:
Урал
0
П1
3.57
X
3.25
П2
2.15
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
0
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2

В ФИФА сообщили, что позиция по отстранению Израиля зависит от США

Матч-директор Международной федерации футбола (ФИФА) Алишер Никимбаев высказался о решении не отстранять сборную Израиля от участия в играх отборочного цикла на чемпионат мира 2026 года.

Источник: Metaratings.ru

«Возможно, УЕФА хочет исключить Израиль из официальных турниров, но всё упирается в позицию ФИФА. Позиция ФИФА сегодня зависит от США. Все знают, что США — главный и по сути единственный союзник Израиля. Больше сторонников у Израиля не осталось. Он перешёл все границы. Неприятно, что всё так происходит. Политики контролируют футбол. Мы уже привыкли к этому. Инфантино старается дружить с Трампом, поэтому ФИФА ориентируется на позицию США», — сказал Никимбаев Metaratings.ru.

Ранее Международная федерация футбола отклонила предложение об отстранении Израиля от международных турниров. Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация «не может решать геополитические вопросы».

В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили Россию от всех международных турниров после начала СВО.