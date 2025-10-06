В ФИФА сообщили, что позиция по отстранению Израиля зависит от США

«Возможно, УЕФА хочет исключить Израиль из официальных турниров, но всё упирается в позицию ФИФА. Позиция ФИФА сегодня зависит от США. Все знают, что США — главный и по сути единственный союзник Израиля. Больше сторонников у Израиля не осталось. Он перешёл все границы. Неприятно, что всё так происходит. Политики контролируют футбол. Мы уже привыкли к этому. Инфантино старается дружить с Трампом, поэтому ФИФА ориентируется на позицию США», — сказал Никимбаев Metaratings.ru.