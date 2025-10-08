Мячи наготове: как сборная России готовится к ближайшим матчам

Форвард ЦСКА получил повреждение по ходу воскресного московского дерби против «Спартака» (3:2) в рамках 11-го тура чемпионата России. Его отсутствие привело к парадоксальной ситуации. После того как он выбыл, тренерский штаб не стал никого вызывать на замену и в сборной осталось всего два нападающих — Дмитрий Воробьев и Иван Сергеев. В результате форвардов оказалось меньше, чем вратарей — их сейчас в расположении сборной четверо. Главный тренер сборной России Валерий Карпин после тренировки объяснил журналистам, почему не были вызваны нападающие Александр Соболев и Николай Комличенко.