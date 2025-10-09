Ливийского вратаря подозревают в намеренной ошибке в отборе ЧМ, пишут СМИ

За тур до конца группового этапа сборная Ливии с 15 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице группы D. Команда отстает от идущих на втором месте камерунцев на три балла. В отборочном турнире в африканской зоне прямую путевку на чемпионат мира получают команды, занявшие первое место в группах. Четыре лучшие сборные, занявшие вторые места в группах, выйдут в плей-офф, по итогам которого определится представитель Африканской конфедерации футбола (КАФ) в межконтинентальных стыковых матчах.