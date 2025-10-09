Ричмонд
Ливийского вратаря подозревают в намеренной ошибке в отборе ЧМ, пишут СМИ

Проверку начали в связи с ошибками вратаря сборной Ливии Аль-Вухиши в отборе ЧМ.

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Ливийская футбольная федерация (LFF) начала служебную проверку в связи с грубыми ошибками вратаря сборной Мурада Аль-Вухиши в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против команды Кабо-Верде, сообщает портал bsnsports.com.ng.

Встреча девятого тура квалификации на чемпионат мира 2026 прошла 8 октября и завершилась со счетом 3:3.

Федерация начала проверку в связи с рядом ошибок голкипера, которые привели к пропущенным голам. На 76-й минуте встречи при счете 3:1 Аль-Вухиши пропустил мяч между ног после удара с центра поля. Через шесть минут сборная Кабо-Верде отличилась в третий раз.

По информации издания, LFF намерена провести тщательное расследование на предмет возможного договорного матча. По итогам проверки будет принято решение относительно дальнейшей судьбы вратаря в национальной команде.

За тур до конца группового этапа сборная Ливии с 15 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице группы D. Команда отстает от идущих на втором месте камерунцев на три балла. В отборочном турнире в африканской зоне прямую путевку на чемпионат мира получают команды, занявшие первое место в группах. Четыре лучшие сборные, занявшие вторые места в группах, выйдут в плей-офф, по итогам которого определится представитель Африканской конфедерации футбола (КАФ) в межконтинентальных стыковых матчах.