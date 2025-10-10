Что покажут матчи сборной России с Ираном и Боливией? 4 главных интриги

У них на пару три гола в РПЛ за осень и два забитых мяча в сборной за карьеру — оба у Ивана. Матч с Ираном кажется отличным шансом для обоих показать себя в национальной команде против серьезного оппонента. Ясно, что в нынешних условиях железно основным быть нереально, но у того же Сафонова ведь есть абстрактный статус первого номера в воротах. Почему бы кому-то из нападающих его не обрести?