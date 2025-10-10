Что покажут матчи сборной России с Ираном и Боливией? 4 главных интриги

10 октября сборная России во второй раз в 2025 году сыграет против азиатского участника следующего чемпионата мира — сборной Ирана, которая выступала и на трех предыдущих ЧМ. А 14 октября — с Боливией, которая в сентябре обыграла Бразилию (1:0), обошла Венесуэлу и теперь поучаствует в стыковых встречах за путевку на ЧМ-2026. Соперники достаточно крепкие, поэтому, несмотря на товарищеский статус, матчи можно считать полноценной проверкой уровня команды Карпина.
Текущее положение дел в российском футболе формулирует несколько вопросов, которые жирным, хоть и невидимым, шрифтом повисают в воздухе перед этими встречами.
Кто главный нападающий страны?
В последнее время среди болельщиков и экспертов участились разговоры о роскошном новом поколении. Вот якобы пусти нас ФИФА с таким составом в соревновательный футбол, могли бы спокойно претендовать как минимум на участие во всех больших турнирах. Только разговоры эти обычно связаны с полузащитой и флангами, где подбор исполнителей действительно впечатляет. С центром нападения ситуация сложнее.
В России сейчас буквально нет форварда, который стабильно демонстрирует высокий класс и явно опережает остальных. Тюкавин долго и лечился и до сих пор набирает форму после травмы, Чалов вязнет в Греции, Соболев уже почти два года даже не вызывается — со слов Карпина, «не убеждает». Комличенко, Сулейманов и прочие — не дотягивают. По итогам последнего дерби еще и Мусаев слег с повреждением. В итоге получилось, что на октябрьский сбор отправились лишь Сергеев и Воробьев.
У них на пару три гола в РПЛ за осень и два забитых мяча в сборной за карьеру — оба у Ивана. Матч с Ираном кажется отличным шансом для обоих показать себя в национальной команде против серьезного оппонента. Ясно, что в нынешних условиях железно основным быть нереально, но у того же Сафонова ведь есть абстрактный статус первого номера в воротах. Почему бы кому-то из нападающих его не обрести?
Чем закончится долгожданный вызов Умярова?
Качественный, по российским меркам, центральный полузащитник удивительным образом только в 25 лет впервые оказался в сборной. Учитывая текучку кадров последних трех с лишним лет, когда в Новогорск приглашали практически всех, кого можно и нельзя, — штаб Карпина буквально заваливали вопросами об Умярове. Среднестатистический ответ обычно выглядел так: «Мы продолжаем следить за Наилем, видим его работу и прогресс. Но на позицию в центре в сборной высокая конкуренция».
Она в средней линии действительно зашкаливает, но разве в национальную команду иногда не приезжают для знакомства? Или чтобы достойный футболист прочувствовал атмосферу? Тем более Умяров в 2025 году демонстрирует классную игру, вполне соответствующую критериям сборной. Впрочем, об этом сказано десятки раз. Теперь спартаковец наконец получил заслуженный вызов.
К действиям Наиля обязательно будет приковано особое общественное внимание. Хочется понять, ради кого и чего Валерия Георгиевича месяцами доставали расспросами. Совсем не факт, что полузащитнику дадут достаточно времени, чтобы он принес много пользы, но в драгоценные минуты Умярову стоит вцепиться по максимуму. Глядишь, и будущее в главной команде страны у него образуется.
Станет ли Глушенков лидером сборной, как сейчас в «Зените»?
Нестабильность. Первое слово, которое приходит в голову, когда задумываешься, почему Максим все еще не главная суперзвезда российского футбола. Таланта навалом, характеристики позволяют потоком творить в атаке удивительные вещи. Но за каждым восхитительным всплеском в карьере игрока неизбежно следовал спад. И далеко не всегда короткий.
Прошлый сезон, например, Глушенков начал 7+1 в первых четырех турах, а на остатке дистанции набрал меньше результативных действий — шесть. Статистика Макса в сборной тоже красноречива. Он стал автором десятого хет-трика в истории команды, когда прошелся по Замбии в марте 2025-го, но во всех остальных матчах, которых, справедливости ради, пока маловато, ничем не отметился. Да, по сути, короткие вспышки. Зато какие.
Сейчас Максим снова переживает по-футбольному маниакальный период — покер «Оренбургу», гол+пас с «Краснодаром». В сентябре полузащитник выводил сборную с капитанской повязкой на встречу с Иорданией. То есть Карпин, в принципе, считает Глушенкова способным вести за собой, быть лидером. Схватка с Ираном (или Боливией, в зависимости от распределения сил по матчам от Карпина) — всесторонняя проверка игрока. Его профессиональных и ментальных качеств. Он может ее и не пройти, но понаблюдать за зенитовцем в подобных обстоятельствах жутко интересно.
Какое оптимальное сочетание в полузащите?
Сквозь все размышления выше ярко-красной нитью просматривается аксиома: полузащита — самая классная, насыщенная, конкурентная и эффективная линия сборной России. С серединой поля в стране все в большом порядке, количество мастеров по всем направлениям зашкаливает. Здесь идеально встанет штамп «приятная головная боль», но головная боль не бывает приятной. Скорее так: Карпину необходимо выбрать лучшее среди хорошего. А первое, как известно, враг второго, поэтому существует риск обжечься.
Баринов, Батраков, Глебов, Глушенков, Кисляк, Умяров — список основных кандидатов на место строго в центре. Сюда же можно добавить обоих Миранчуков и Облякова, которые и на флангах могут сыграть. По краям, кстати, ситуация схожая — к близнецам и лидеру ЦСКА прилагаются Круговой, Кучаев, Бакаев и Садулаев. И как тут выбирать? И обделить никого не хочется, и оптимальное сочетание найти надо. И это еще без травмированных Головина, Кузяева, Фомина, только приходящего в себя Захаряна.
Очевидно, штаб опять разделит футболистов на два состава. Одни выйдут на Иран, другие — на Боливию. Но предположим, что азиатские гости окажутся в приоритете ввиду их силы. Карпин, вероятно, как всегда, выберет схему, близкую к 4−5−1. Получается, сможет предельно насытить полузащиту. А кем — предсказать невозможно. Какой выбор сейчас лучший и как он себя покажет — крайне интересно.