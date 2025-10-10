Ричмонд
«Дебют Умярова понравился: сыграл более чем достойно». Карпин — о победе над Ираном

Слова главного тренера сборной России после победы в Волгограде.

Источник: Спорт-Экспресс

Сборная России обыграла Иран в Волгограде: в первом тайме дебютный гол за национальную команду забил Дмитрий Воробьев, а победу принес роскошный удар Алексея Батракова на 70-й минуте.

После финального свистка Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов.

Если аэропорт не откроют, останемся на ночь в Волгограде

— Валерий Георгиевич, что из увиденного в матче с Ираном не повторится в следующей игре с Боливией?

— Точно не повторится состав. Сегодня что-то не получилось. Даже когда побеждаешь со счетом 5:0, получается не все. Был отрезок в 20−25 минут, когда прессинговали идеально. Но концовка первого тайма мне не понравилась.

— Часто во время игры вы разводили руками. Как оцените судейство?

— А смысл его оценивать? Когда мы пропустили гол, была прямая нога — судья не свистнул [фол] на Осипенко. Но что об этом говорить?

— Уместно ли давать красные карточки в товарищеских играх?

— Если это красная карточка — значит, красная. И неважно, что товарищеская игра. Да, в матче с Сербией сожалели, что не увидели игру 11 на 11. Но это судьи ФИФА — они подчиняются правилам.

— Сложилось впечатление, что первые десять минут команда не могла перейти на чужую половину…

— Так и было. Из-за чего? Шли ауты с одного фланга, с другого. У них, наверно, был такой план. Когда закончились ауты и угловые, все получалось.

— Что будете делать со временно закрытым аэропортом в Волгограде? Сборная останется в отеле на ночь?

— А что мы еще можем сделать? Разве есть билеты на поезд? Мы должны прийти и сказать, что мы — сборная, поэтому дайте нам билеты? Если аэропорт будет закрыт и дальше, значит, останемся в Волгограде.

— Как вам поддержка зрителей?

— Она была великолепной. Сумасшедшая! Футболистам очень приятно играть в такой атмосфере, хотелось бы видеть это на всех матчах, не только сборной России. Огромное спасибо Волгограду, болельщикам!

— Почему Волгоград так любит сборную России?

— Это футбольный город, всегда им был. Так было и в советские времена. В Волгограде, Воронеже, Краснодаре любят футбол. Возможно, здесь нет столько развлечений, как в Москве.

У Мелехина разорвано ухо. Момент тянул на удаление

— Дмитрия Воробьева называют лучшим нападающим России на текущем отрезке. Вы согласны?

— Зачем вы меня об этом спрашиваете? Разве остальные нападающие не лучше? Почему я должен выделять одного?

— Как оцените дебют Наиля Умярова?

— У Умярова, к сожалению, было не так много времени. Но то, что увидел, более чем достойно. Могу сказать так: дебют Умярова понравился.

— Дивеев может покинуть расположение сборной?

— Говорил в начале сбора, что он точно не сыграет против Ирана. Будем следить за его состоянием к 14 октября. Может ли он не сыграть с Боливией? Да, все зависит от состояния.

— Что с Мелехиным?

— Разорвано ухо. Момент тянул на красную карточку.

