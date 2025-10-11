Легенда «Спартака» раскритиковал игру сборной России

«Нет вопросов в том, что выиграли. Великолепно, подарили настроение людям. Но вы же нас приглашаете, чтобы спросить, а в игре все хорошо или плохо, или вообще никак? Мы отвечаем, что в игре мы не видели команду», — сказал Ловчев.
Россия победила со счетом 2:1. Единственный гол в первом тайме на 22-й минуте забил Дмитрий Воробьев, завершив выход один на один после паса Антона Миранчука.
Иран сравнял счет на 49-й минуте второго тайма усилиями Амирхоссеина Хоссеинзаде. Решающий мяч на 72-й минуте забил Алексей Батраков, мощно пробив с 25 метров после подбора мяча.
В конце встречи произошел серьезный инцидент: иранский форвард Алиреза Джаханбахш в прыжке травмировал Виктора Мелехина, получившего повреждение лица. На 87-й минуте дебют в команде оформил Мингиян Бевеев, заменивший травмированного защитника.
Валерий Карпин
Амир Галенои
Дмитрий Воробьев
(Антон Миранчук)
22′
Алексей Батраков
70′
Амирхоссейн Хоссейнзаде
(Саман Годдос)
48′
39
Матвей Сафонов
24
Александр Сильянов
7
Алексей Батраков
53′
11
Антон Миранчук
74′
5
Максим Осипенко
30
Илья Вахания
89′
25
Матвей Лукин
15
Данил Глебов
68′
8
Наиль Умяров
20
Дмитрий Воробьев
68′
10
Лечи Садулаев
67
Максим Глушенков
68′
59
Алексей Миранчук
17
Зелимхан Бакаев
39′
68′
13
Иван Сергеев
22
Виктор Мелехин
88′
22
Мингиян Бевеев
1
Алиреза Бейранванд
3
Хоссейн Абаргуи
21
Омид Нурафкан
8
Мохаммад Мохеби
9
Мехди Тареми
5
Али Немати
4
Шоджа Халилзаде
23
Рамин Резаян
70′
26
Даниал Эсмаэйлифар
10
Амирхоссейн Хоссейнзаде
70′
7
Алиреза Джаханбахш
84′
14
Саман Годдос
78′
16
Мохаммад Горбани
6
Саид Эззатоллахи
78′
27
Касра Тахери
Главный судья
Никола Дабанович
(Черногория)
