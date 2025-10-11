Ричмонд
Легенда «Спартака» раскритиковал игру сборной России

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев подверг критике сборную России после победы в товарищеском матче над Ираном, передает «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

«Нет вопросов в том, что выиграли. Великолепно, подарили настроение людям. Но вы же нас приглашаете, чтобы спросить, а в игре все хорошо или плохо, или вообще никак? Мы отвечаем, что в игре мы не видели команду», — сказал Ловчев.

Россия победила со счетом 2:1. Единственный гол в первом тайме на 22-й минуте забил Дмитрий Воробьев, завершив выход один на один после паса Антона Миранчука.

Иран сравнял счет на 49-й минуте второго тайма усилиями Амирхоссеина Хоссеинзаде. Решающий мяч на 72-й минуте забил Алексей Батраков, мощно пробив с 25 метров после подбора мяча.

В конце встречи произошел серьезный инцидент: иранский форвард Алиреза Джаханбахш в прыжке травмировал Виктора Мелехина, получившего повреждение лица. На 87-й минуте дебют в команде оформил Мингиян Бевеев, заменивший травмированного защитника.

Россия
2:1
Первый тайм: 1:0
Иран
Футбол, Товарищеские матчи,
10.10.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Волгоград Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Амир Галенои
Голы
Россия
Дмитрий Воробьев
(Антон Миранчук)
22′
Алексей Батраков
70′
Иран
Амирхоссейн Хоссейнзаде
(Саман Годдос)
48′
Составы команд
Россия
39
Матвей Сафонов
24
Александр Сильянов
7
Алексей Батраков
53′
11
Антон Миранчук
74′
5
Максим Осипенко
30
Илья Вахания
89′
25
Матвей Лукин
15
Данил Глебов
68′
8
Наиль Умяров
20
Дмитрий Воробьев
68′
10
Лечи Садулаев
67
Максим Глушенков
68′
59
Алексей Миранчук
17
Зелимхан Бакаев
39′
68′
13
Иван Сергеев
22
Виктор Мелехин
88′
22
Мингиян Бевеев
Иран
1
Алиреза Бейранванд
3
Хоссейн Абаргуи
21
Омид Нурафкан
8
Мохаммад Мохеби
9
Мехди Тареми
5
Али Немати
4
Шоджа Халилзаде
23
Рамин Резаян
70′
26
Даниал Эсмаэйлифар
10
Амирхоссейн Хоссейнзаде
70′
7
Алиреза Джаханбахш
84′
14
Саман Годдос
78′
16
Мохаммад Горбани
6
Саид Эззатоллахи
78′
27
Касра Тахери
Статистика
Россия
Иран
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
14
8
Удары в створ
5
2
Угловые
7
6
Фолы
11
16
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Никола Дабанович
(Черногория)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
