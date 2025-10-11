Главный тренер сборной Ирана: Матч со сборной России — хорошая тренировка для нашей команды в преддверии ЧМ

— Считаю, что прошедший матч был интересным и зрелищным. Хотел бы поздравить российскую команду с победой и поблагодарить наших игроков. Все выложились по полной. Нам было нелегко играть на таком большом стадионе при поддержке 45 тысяч человек. С точки зрения психологического давления это была важная тренировка. Думаю, у нас был хороший шанс забить во втором тайме, наши игроки проявили себя хорошо, но, к сожалению, забить второй гол не удалось, а мы пропустили.
Тем не менее это был очень хороший опыт. Матч со сборной России — хорошая тренировка для нашей команды, особенно в преддверии чемпионата мира. Еще раз поздравляю Россию с победой. Лично я, как тренер, удовлетворен игрой. Это был хороший для нас опыт.
— Можно ли назвать этот матч настоящей тренировкой перед чемпионатом мира?
— Этот матч действительно хорошая подготовка в преддверии чемпионата мира. Особенно важно было сыграть перед такой большой аудиторией с такой скоординированной и сильной командой, которая показывает отличные результаты уже на протяжении 20 игр, — цитирует Галенои пресс-служба РФС.
Матч Россия — Иран состоялся 10 октября в Волгограде и завершился победой россиян со счетом 2:1.
Валерий Карпин
Амир Галенои
Дмитрий Воробьев
(Антон Миранчук)
22′
Алексей Батраков
70′
Амирхоссейн Хоссейнзаде
(Саман Годдос)
48′
39
Матвей Сафонов
24
Александр Сильянов
7
Алексей Батраков
53′
11
Антон Миранчук
74′
5
Максим Осипенко
30
Илья Вахания
89′
25
Матвей Лукин
15
Данил Глебов
68′
8
Наиль Умяров
20
Дмитрий Воробьев
68′
10
Лечи Садулаев
67
Максим Глушенков
68′
59
Алексей Миранчук
17
Зелимхан Бакаев
39′
68′
13
Иван Сергеев
22
Виктор Мелехин
88′
22
Мингиян Бевеев
1
Алиреза Бейранванд
3
Хоссейн Абаргуи
21
Омид Нурафкан
8
Мохаммад Мохеби
9
Мехди Тареми
5
Али Немати
4
Шоджа Халилзаде
23
Рамин Резаян
70′
26
Даниал Эсмаэйлифар
10
Амирхоссейн Хоссейнзаде
70′
7
Алиреза Джаханбахш
84′
14
Саман Годдос
78′
16
Мохаммад Горбани
6
Саид Эззатоллахи
78′
27
Касра Тахери
Главный судья
Никола Дабанович
(Черногория)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти