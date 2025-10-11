Главный тренер сборной Ирана: Будем рады видеть сборную России у нас дома

— Да, как вам хорошо известно, у нас отличные отношения в плане спорта и сотрудничества в сфере футбола с Россией. Последние две игры мы принимали сборную России на территории Ирана, и, конечно, мы снова будем рады видеть российскую сборную у нас дома, — цитирует Галенои пресс-служба РФС.