Митрофанов: «Мы не “за” отстранение Израиля, а “за” восстановление России»

Инфантино подчеркнул важность миссии футбола по объединению людей по всему миру, особенно в контексте ситуации в секторе Газа.
«Спорт должен объединять. ФИФА знает нашу позицию. Мы не “за” отстранение Израиля. Мы “за” восстановление России в правах», — сказал Митрофанов «СЭ».
29 сентября газета The Guardian писала, что в ближайшее время должно было пройти голосование исполкома УЕФА, по итогам которого израильские клубы и сборные могут быть исключены из турниров под эгидой организации, но запрет не будет распространяться на соревнования, проводящиеся в сотрудничестве с ФИФА. Однако 30 сентября Sky Sports сообщил, что УЕФА приостановил голосование по отстранению команд из Израиля после предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа.
Валерий Карпин
Амир Галенои
Дмитрий Воробьев
(Антон Миранчук)
22′
Алексей Батраков
70′
Амирхоссейн Хоссейнзаде
(Саман Годдос)
48′
39
Матвей Сафонов
24
Александр Сильянов
7
Алексей Батраков
53′
11
Антон Миранчук
74′
5
Максим Осипенко
30
Илья Вахания
89′
25
Матвей Лукин
15
Данил Глебов
68′
8
Наиль Умяров
20
Дмитрий Воробьев
68′
10
Лечи Садулаев
67
Максим Глушенков
68′
59
Алексей Миранчук
17
Зелимхан Бакаев
39′
68′
13
Иван Сергеев
22
Виктор Мелехин
88′
22
Мингиян Бевеев
1
Алиреза Бейранванд
3
Хоссейн Абаргуи
21
Омид Нурафкан
8
Мохаммад Мохеби
9
Мехди Тареми
5
Али Немати
4
Шоджа Халилзаде
23
Рамин Резаян
70′
26
Даниал Эсмаэйлифар
10
Амирхоссейн Хоссейнзаде
70′
7
Алиреза Джаханбахш
84′
14
Саман Годдос
78′
16
Мохаммад Горбани
6
Саид Эззатоллахи
78′
27
Касра Тахери
