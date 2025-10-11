Митрофанов: «Мы не “за” отстранение Израиля, а “за” восстановление России»

29 сентября газета The Guardian писала, что в ближайшее время должно было пройти голосование исполкома УЕФА, по итогам которого израильские клубы и сборные могут быть исключены из турниров под эгидой организации, но запрет не будет распространяться на соревнования, проводящиеся в сотрудничестве с ФИФА. Однако 30 сентября Sky Sports сообщил, что УЕФА приостановил голосование по отстранению команд из Израиля после предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа.