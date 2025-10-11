Агент иранского игрока извинился за грубый фол на Мелехине: «Это действительно было болезненно»

«Я смотрел матч и видел этот эпизод. Знаю Джаханбахша 14 лет, и в этом моменте у него не было никакого злого умысла. Он настоящий профессионал и никогда не играл с плохими намерениями — этот случай не исключение. Это действительно было болезненно и травмаопасно, мы вместе с Алирезой переживаем за состояние Мелехина.



Я действительно хочу принести извинения за случившееся. Это действительно фол — он очень высоко поднял ногу на уровень головы. Это футбол и самое главное в нем — здоровье всех футболистов, и чтобы не было травм. Я в ближайшее время свяжусь с Алирезой и мы свяжемся с Мелехиным, чтобы узнать, в каком он состоянии. Желаем ему быстрее вернуться на поле!» — сказал Хашеми в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.