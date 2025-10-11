Агент иранского игрока извинился за грубый фол на Мелехине: «Это действительно было болезненно»

Джаханбахш в концовке встречи грубо сфолил на защитнике российской команды Викторе Мелехине. Он в прыжке ударил россиянина ногой прямо в голову, разрезав ему ухо.
«Я смотрел матч и видел этот эпизод. Знаю Джаханбахша 14 лет, и в этом моменте у него не было никакого злого умысла. Он настоящий профессионал и никогда не играл с плохими намерениями — этот случай не исключение. Это действительно было болезненно и травмаопасно, мы вместе с Алирезой переживаем за состояние Мелехина.
Я действительно хочу принести извинения за случившееся. Это действительно фол — он очень высоко поднял ногу на уровень головы. Это футбол и самое главное в нем — здоровье всех футболистов, и чтобы не было травм. Я в ближайшее время свяжусь с Алирезой и мы свяжемся с Мелехиным, чтобы узнать, в каком он состоянии. Желаем ему быстрее вернуться на поле!» — сказал Хашеми в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
Валерий Карпин
Амир Галенои
Дмитрий Воробьев
(Антон Миранчук)
22′
Алексей Батраков
70′
Амирхоссейн Хоссейнзаде
(Саман Годдос)
48′
39
Матвей Сафонов
24
Александр Сильянов
7
Алексей Батраков
53′
11
Антон Миранчук
74′
5
Максим Осипенко
30
Илья Вахания
89′
25
Матвей Лукин
15
Данил Глебов
68′
8
Наиль Умяров
20
Дмитрий Воробьев
68′
10
Лечи Садулаев
67
Максим Глушенков
68′
59
Алексей Миранчук
17
Зелимхан Бакаев
39′
68′
13
Иван Сергеев
22
Виктор Мелехин
88′
22
Мингиян Бевеев
1
Алиреза Бейранванд
3
Хоссейн Абаргуи
21
Омид Нурафкан
8
Мохаммад Мохеби
9
Мехди Тареми
5
Али Немати
4
Шоджа Халилзаде
23
Рамин Резаян
70′
26
Даниал Эсмаэйлифар
10
Амирхоссейн Хоссейнзаде
70′
7
Алиреза Джаханбахш
84′
14
Саман Годдос
78′
16
Мохаммад Горбани
6
Саид Эззатоллахи
78′
27
Касра Тахери
