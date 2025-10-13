Ричмонд
Депай стал лучшим ассистентом в истории сборной Нидерландов

Нападающий «Коринтианса» и сборной Нидерландов Мемфис Депай забил гол и сделал два ассиста в матче отбора ЧМ-2026 против Финляндии (4:0).

Источник: Getty Images

31-летний футболист стал лучшим ассистентом в истории сборной Нидерландов, отдав 35 результативных передач. По этому показателю он обошел Уэсли Снейдера (33).

Также Депай закрепился в качестве лидера списка бомбардиров сборной, забив свой 54-й гол. Он забил больше Робина ван Перси (50), Класа-Ян Хунтелара (42) и Патрика Клюйверта (40).

Нидерланды
4:0
Первый тайм: 3:0
Финляндия
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа G
12.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Johan Cruyff Arena
Главные тренеры
Роналд Куман
Якоб Фриис
Голы
Нидерланды
Дониэлл Мален
(Мемфис Депай)
8′
Виргил ван Дейк
(Мемфис Депай)
17′
Мемфис Депай
38′
Коди Гакпо
(Хави Симонс)
84′
Составы команд
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
22
Дензел Дюмфрис
19
Джастин Клюйверт
11
Коди Гакпо
4
Виргил ван Дейк
21
Френки де Йонг
15
Микки ван де Вен
71′
5
Натан Аке
10
Мемфис Депай
62′
2
Ян Пол ван Хекке
18
Дониэлл Мален
79′
7
Хави Симонс
3
Юррьен Тимбер
62′
9
Вут Вегхорст
8
Райан Гравенберх
46′
14
Тиджани Рейндерс
Финляндия
1
Йессе Йоронен
5
Юхо Ляхтеенмяки
15
Миро Тенхо
3
Адам Столь
21
Вилле Коски
86′
14
Каан Кайринен
17
Николай Альхо
60′
2
Матти Пелтола
89′
7
Оливер Антман
69′
19
Беньямин Кельман
16
Топи Кескинен
69′
20
Йоэль Похьянпало
9
Лео Валта
80′
6
Наатан Скиття
11
Сантери Вяянянен
60′
8
Робин Лод
Статистика
Нидерланды
Финляндия
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
17
7
Удары в створ
6
3
Угловые
12
1
Фолы
8
13
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти