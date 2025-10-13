Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по футболу

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Сборная Франции стала последним полуфиналистом молодежного чемпионата мира по футболу (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чили.
В ночь на понедельник французы обыграли в четвертьфинале команду Норвегии со счетом 2:1.
Первая путевка в финал будет разыграна 15 октября (начало — 23:00 мск) в матче сборной Франции и команды Марокко, которая вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира впервые за 20 лет.
Другой финалист определится в матче сборных Аргентины и Колумбии 16 октября (начало — 02:00 мск). Впервые с 2003 года колумбийцы сыграют в ½ финала турнира.