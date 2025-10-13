Вратарь отказал сборной России ради ЧМ-2026. Поступил здраво или предал?

«Об израильском спортивном гражданстве речи не идет. Если говорить о Норвегии, то это очень сложный процесс. Там надо пройти большое количество процедур и ему далеко до того, чтобы получить паспорт, — говорил журналистам тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов. — Мы общались после первого и второго матчей ЛЧ. Клуб растет, и он растет, помогает брать очки и спасает команду. Играет очень хорошо, радуюсь за него. Каждая игра — это большой праздник. Желаю, чтобы все матчи провел. Если он получит этот опыт, станет вратарем европейского уровня».