Вратарь отказал сборной России ради ЧМ-2026. Поступил здраво или предал?

Вратарь норвежского клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин отказался от российского футбольного гражданства, указав в системе Международной федерации футбола (ФИФА) Великобританию. Как информирует Sport Baza, спортсмен несколько раз говорил «нет» на приглашения в сборную России — совсем скоро футболист, сдавший необходимые языковые тесты, может сменить спортивное гражданство на норвежское. Отмечается, что паспорт Хайкину оформляют по ускоренной системе.
РИА Новости Спорт — о будущем вратаря и очевидных причинах отказа команде Валерия Карпина.
Что надо знать о вратаре?
- Хайкину 30 лет. Его отец — российский бизнесмен Илья Хайкин, который в начале 2000-х был обвинен в незаконном присвоении земель и сельхозпредприятий в Московской области. Вместе с семьей он скрылся в Великобритании, где получил политическое убежище.
- Престижный портал Тransfermarkt оценивает Никиту в 2 миллиона евро.
- Он является четырехкратным чемпионом Норвегии в составе «Будё-Глимт».
- За норвежский клуб голкипер играет с 2019 года с перерывом на трехмесячный отъезд в английский клуб «Бристоль Сити» из Чемпионшипа (не провел ни одного матча). До этого выступал за «Бней Иегуду», с которым брал Кубок Израиля.
- В нынешнем сезоне страж ворот уже отыграл в четырех матчах Лиги чемпионов (с учетом квалификации), пропустив шесть мячей и один раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
- В прошлом сезоне-2024/25 дошел до полуфинала Лиги Европы и побил рекорд Игоря Акинфеева по матчам в еврокубках за сезон среди россиян.
- Несмотря на вызов Хайкина в сборную в 2021 году, Хайкин не провел за команду Карпина ни одного матча. В его активе две игры в составе российской «молодежки», что не мешает смене спортивного гражданства.
Отметим, что в случае принятия гражданства Норвегии у Хайкина будет сразу четыре паспорта (уже имеет российский, израильский и британский).
Выбор мог пасть на Израиль
Ранее израильские СМИ писали, что местная федерация рассматривает вариант приглашения Хайкина из-за проблем с первым номером местной сборной. По информации источника, в тренерском штабе израильтян рассматривали смену основного вратаря после неудачного выступления Даниэля Переца в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 против италиянцев (4:5). Также голкипер и его сменщик Омри Глазер не получают достаточной игровой практики в своих клубах.
Впрочем, эта информация вскоре была опровергнута.
«Об израильском спортивном гражданстве речи не идет. Если говорить о Норвегии, то это очень сложный процесс. Там надо пройти большое количество процедур и ему далеко до того, чтобы получить паспорт, — говорил журналистам тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов. — Мы общались после первого и второго матчей ЛЧ. Клуб растет, и он растет, помогает брать очки и спасает команду. Играет очень хорошо, радуюсь за него. Каждая игра — это большой праздник. Желаю, чтобы все матчи провел. Если он получит этот опыт, станет вратарем европейского уровня».
Но все же Норвегия
Еще в мае Эмефи Атта, представляющий интересы Хайкина, сообщал Sport24, что его клиент находится в процессе получения норвежского паспорта. Менеджер ничего не говорил об отказе сборной России, однако указывал: Никита всегда был интересным игроком и для национальной команды Норвегии, чей тренер Столе Сольбаккен не против рассмотреть кандидатуру нового голкипера № 1.
Мотивация вратаря понятна
Стоит ли напоминать, что ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за военных действий на Украине? С того момента наши клубы не играют в еврокубках, а национальная команда довольствуется лишь участием в товарищеских матчах. В прошлую пятницу в Волгограде наши футболисты одолели Иран (2:1), а уже завтра сыграют в Москве против Боливии.
Неудивительно, что находящийся в праймовой форме Хайкин искал другие варианты. С Россией как таковых связей у него нет, с нашей сборной — тем более. А вот национальная команда Норвегии, за которую феерит нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, может попасть на ЧМ-2026, который летом примут США, Канада и Мексика. Да и в самой стране Хайкину комфортно, что лишний раз объясняет выбор спортсмена.
«Многим странам можно поучиться у Норвегии — как здесь все устроено, как живут люди. Для меня это фантастика. Я поиграл во многих странах, но такого уровня жизни, отношения к своим гражданам нигде не встречал. Начиная с социальных выплат и заканчивая заботой о людях с ограниченными возможностями. Сама идеология меня поражает». («Чемпионат»).
Также Никита заявлял, что хочет растить своих детей именно в Норвегии.
Автор: Иван Орехов