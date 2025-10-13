Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Северная Ирландия
:
Германия
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.66
П2
1.35
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словакия
:
Люксембург
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.10
П2
10.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словения
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.70
П2
1.72
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Косово
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.57
П2
8.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Исландия
:
Франция
Все коэффициенты
П1
10.50
X
5.97
П2
1.32
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Украина
:
Азербайджан
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.40
П2
16.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Северная Македония
:
Казахстан
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.04
П2
10.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Уэльс
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
4.71
X
3.92
П2
1.78

Вратарь отказал сборной России ради ЧМ-2026. Поступил здраво или предал?

Baza: вратарь Никита Хайкин отказался от российского спортивного гражданства.

Источник: РИА "Новости"

Вратарь норвежского клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин отказался от российского футбольного гражданства, указав в системе Международной федерации футбола (ФИФА) Великобританию. Как информирует Sport Baza, спортсмен несколько раз говорил «нет» на приглашения в сборную России — совсем скоро футболист, сдавший необходимые языковые тесты, может сменить спортивное гражданство на норвежское. Отмечается, что паспорт Хайкину оформляют по ускоренной системе.

РИА Новости Спорт — о будущем вратаря и очевидных причинах отказа команде Валерия Карпина.

Источник: Reuters

Что надо знать о вратаре?

  • Хайкину 30 лет. Его отец — российский бизнесмен Илья Хайкин, который в начале 2000-х был обвинен в незаконном присвоении земель и сельхозпредприятий в Московской области. Вместе с семьей он скрылся в Великобритании, где получил политическое убежище.
  • Престижный портал Тransfermarkt оценивает Никиту в 2 миллиона евро.
  • Он является четырехкратным чемпионом Норвегии в составе «Будё-Глимт».
  • За норвежский клуб голкипер играет с 2019 года с перерывом на трехмесячный отъезд в английский клуб «Бристоль Сити» из Чемпионшипа (не провел ни одного матча). До этого выступал за «Бней Иегуду», с которым брал Кубок Израиля.
  • В нынешнем сезоне страж ворот уже отыграл в четырех матчах Лиги чемпионов (с учетом квалификации), пропустив шесть мячей и один раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
  • В прошлом сезоне-2024/25 дошел до полуфинала Лиги Европы и побил рекорд Игоря Акинфеева по матчам в еврокубках за сезон среди россиян.
  • Несмотря на вызов Хайкина в сборную в 2021 году, Хайкин не провел за команду Карпина ни одного матча. В его активе две игры в составе российской «молодежки», что не мешает смене спортивного гражданства.

Отметим, что в случае принятия гражданства Норвегии у Хайкина будет сразу четыре паспорта (уже имеет российский, израильский и британский).

Выбор мог пасть на Израиль

Ранее израильские СМИ писали, что местная федерация рассматривает вариант приглашения Хайкина из-за проблем с первым номером местной сборной. По информации источника, в тренерском штабе израильтян рассматривали смену основного вратаря после неудачного выступления Даниэля Переца в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 против италиянцев (4:5). Также голкипер и его сменщик Омри Глазер не получают достаточной игровой практики в своих клубах.

Впрочем, эта информация вскоре была опровергнута.

«Об израильском спортивном гражданстве речи не идет. Если говорить о Норвегии, то это очень сложный процесс. Там надо пройти большое количество процедур и ему далеко до того, чтобы получить паспорт, — говорил журналистам тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов. — Мы общались после первого и второго матчей ЛЧ. Клуб растет, и он растет, помогает брать очки и спасает команду. Играет очень хорошо, радуюсь за него. Каждая игра — это большой праздник. Желаю, чтобы все матчи провел. Если он получит этот опыт, станет вратарем европейского уровня».

Источник: пресс-служба клуба "Будё-Глимт"

Но все же Норвегия

Еще в мае Эмефи Атта, представляющий интересы Хайкина, сообщал Sport24, что его клиент находится в процессе получения норвежского паспорта. Менеджер ничего не говорил об отказе сборной России, однако указывал: Никита всегда был интересным игроком и для национальной команды Норвегии, чей тренер Столе Сольбаккен не против рассмотреть кандидатуру нового голкипера № 1.

Мотивация вратаря понятна

Стоит ли напоминать, что ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за военных действий на Украине? С того момента наши клубы не играют в еврокубках, а национальная команда довольствуется лишь участием в товарищеских матчах. В прошлую пятницу в Волгограде наши футболисты одолели Иран (2:1), а уже завтра сыграют в Москве против Боливии.

Неудивительно, что находящийся в праймовой форме Хайкин искал другие варианты. С Россией как таковых связей у него нет, с нашей сборной — тем более. А вот национальная команда Норвегии, за которую феерит нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, может попасть на ЧМ-2026, который летом примут США, Канада и Мексика. Да и в самой стране Хайкину комфортно, что лишний раз объясняет выбор спортсмена.

«Многим странам можно поучиться у Норвегии — как здесь все устроено, как живут люди. Для меня это фантастика. Я поиграл во многих странах, но такого уровня жизни, отношения к своим гражданам нигде не встречал. Начиная с социальных выплат и заканчивая заботой о людях с ограниченными возможностями. Сама идеология меня поражает». («Чемпионат»).

Также Никита заявлял, что хочет растить своих детей именно в Норвегии.

Автор: Иван Орехов

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше