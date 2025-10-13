Ричмонд
Мостовой об отказе вратаря выступать за Россию: никакого осуждения нет

Бывший футболист Александр Мостовой заявил, что не осуждает вратаря Никиту Хайкина, который отказался играть за сборную России, передает «Матч ТВ».

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

«Никита много лет играет за границей. Он также давно живет и играет в Норвегии. Ничего плохого здесь нет, это нормально. Никакого осуждения в сторону Никиты нет», — сказал Мостовой.

30-летний Хайкин стал игроком норвежского «Буде-Глимт» в марте 2019 года. В составе клуба он дважды становился чемпионом Норвегии. В нынешнем сезон он провел за команду 14 матчей, в которых пропустил 13 мячей. Семь игр он сыграл на ноль.

До этого Хайкин успел поиграть в чемпионате Израиля. В октябре 2021 года Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. Пока на его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

В 2023 году голкипер подписал контракт с английским «Бристоль Сити», но покинул клуб в марте, не сыграв ни одного матча.