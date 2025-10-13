Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Северная Ирландия
:
Германия
Все коэффициенты
П1
8.60
X
5.36
П2
1.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словакия
:
Люксембург
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.57
П2
11.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словения
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.72
П2
1.77
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Косово
Все коэффициенты
П1
1.34
X
6.02
П2
9.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Исландия
:
Франция
Все коэффициенты
П1
10.00
X
5.95
П2
1.32
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Украина
:
Азербайджан
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.48
П2
17.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Северная Македония
:
Казахстан
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.00
П2
9.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Уэльс
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
4.79
X
3.97
П2
1.78

TPK News: Станкович является фаворитом на пост тренера сборной Сербии

Наставник «Спартака» опережает в борьбе за назначение в сборную Сербии Милоша Милоевича («Шарджа», ОАЭ) и Жарко Лазетича («Маккаби», Тель-Авив, Израиль).

Источник: AP 2024

БЕЛГРАД, 13 октября. /ТАСС/. Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович является главным претендентом на аналогичную должность в сборной Сербии. Об этом cообщил портал TPK News.

По информации источника, Станкович опережает в борьбе за назначение на этот пост сербов Милоша Милоевича («Шарджа», ОАЭ) и Жарко Лазетича («Маккаби», Тель-Авив, Израиль). Отмечается, что возможное прекращение сотрудничества со «Спартаком» может повысить шансы Станковича занять вакантную должность в самое ближайшее время.

12 октября стало известно, что Драган Стойкович принял решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной Сербии после поражения в домашней игре отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против команды Албании (0:1).

Станковичу 47 лет, он возглавляет «Спартак» с начала сезона-2024/25. До этого специалист работал в сербской «Црвене Звезде», венгерском «Ференцвароше» и итальянской «Сампдории». В качестве игрока Станкович выступал за «Црвену Звезду», с которой стал чемпионом Югославии и трехкратным обладателем кубка страны, итальянские «Лацио», в котором выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, и «Интер», где по пять раз выиграл чемпионат и кубок страны, четырежды — Суперкубок Италии, а также стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. На счету команды 18 очков по итогам 11 туров. Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что руководство «Спартака» приняло решение оставить Станковича в должности наставника команды по итогам заседания совета директоров, которое прошло 6 октября.

Сборная Сербии располагается на 3-й позиции в турнирной таблице отборочной группы К чемпионата мира 2026 года. На ее счету 7 очков в 5 турах. Напрямую на мировое первенство отберется только победитель группы, команда, которая займет второе место, сыграет в стыковых матчах. До конца квалификационного турнира сербам предстоит провести три матча — 14 октября в гостях против команды Молдавии, 13 ноября на выезде со сборной Англии, 16 ноября дома против соперников из Латвии.