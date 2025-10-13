TPK News: Станкович является фаворитом на пост тренера сборной Сербии

Станковичу 47 лет, он возглавляет «Спартак» с начала сезона-2024/25. До этого специалист работал в сербской «Црвене Звезде», венгерском «Ференцвароше» и итальянской «Сампдории». В качестве игрока Станкович выступал за «Црвену Звезду», с которой стал чемпионом Югославии и трехкратным обладателем кубка страны, итальянские «Лацио», в котором выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, и «Интер», где по пять раз выиграл чемпионат и кубок страны, четырежды — Суперкубок Италии, а также стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.