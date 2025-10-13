Ричмонд
Карпин назвал игроков, которые не сыграют против Боливии

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев покинули расположение сборной России и не сыграют с Боливией. Об этом сообщил главный тренер команды Валерий Карпин, которого цитирует «РИА Новости».

Оба футболиста пропустили тренировку в понедельник. Матч с боливийцами пройдет 14 октября.

«С Бакаевым и Сафоновым ничего не случилось. Они отпущены в расположение своих клубов», — заявил Карпин.

Сафонов и Бакаев были в стартовом составе сборной в матче с иранцами 10 октября (2:1).

Карпин также заявил, что пропустившего матч с Ираном из-за проблем с голеностопом защитника ЦСКА Игоря Дивеева планируется выпустить против Боливии с первых минут.

