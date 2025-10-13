Карпин назвал игроков, которые не сыграют против Боливии

Оба футболиста пропустили тренировку в понедельник. Матч с боливийцами пройдет 14 октября.
«С Бакаевым и Сафоновым ничего не случилось. Они отпущены в расположение своих клубов», — заявил Карпин.
Сафонов и Бакаев были в стартовом составе сборной в матче с иранцами 10 октября (2:1).
Карпин также заявил, что пропустившего матч с Ираном из-за проблем с голеностопом защитника ЦСКА Игоря Дивеева планируется выпустить против Боливии с первых минут.
