«Эльбрус или “Грозный-Сити”? Лабубу!» Карпин — о 500-рублевой купюре, Клоппе и матче с Боливией

Пресс-конференция главного тренера сборной России.

Источник: Спорт-Экспресс

Сборная России завершает подготовку ко второму товарищескому матчу в октябре: после победы над Ираном команда Валерия Карпина примет Боливию. Сегодня футболисты провели предыгровую тренировку, а главный тренер ответил на вопросы журналистов.

Сафонова и Бакаева отпустили в клубы. Дивеев готов сыграть

— На сегодняшней тренировке не было Зелимхана Бакаева и Матвея Сафонова. Почему?

— С ними ничего не случилось. Отпустили их в клубы, так как их участие в матче не планируется.

Футбол
Товарищеские матчи 2025
14.10.2025, 20:00
Россия
-
Боливия
-

— Что для вас значит Никита Симонян, которому 12 октября исполнилось 99 лет?

— Это больше чем спартаковец — легенда для всего российского футбола. И для меня! Мне выпала возможность часто с ним общаться: видимся, разговариваем.

— Как оцените готовность Игоря Дивеева?

— Он готов. Планируем, что выйдет в стартовом составе. По ходу матча решим, сколько он сыграет.

— Решение Никиты Хайкина отказаться от игры за сборную России можете прокомментировать?

— Не владею информацией. Виталий Кафанов (тренер вратарей сборной России. — Прим. «СЭ») сказал мне об этом. Но я не знаю, откуда у него эта информация: из интернета или от Хайкина.

— Говорили ли вы с Хайкиным лично о вызове?

— Нет, лично не общался. Человек принял такое решение, ну о’кей.

— Как оцените сборную Боливии?

— Оцениваю как одного из сильнейших соперников за последнее время. В одном ряду с Ираном. У них команда не такая мощная, но более техничная.

Хочется прессинговать, как команды Клоппа

— Недавно Сергей Ташуев заявил, что у него такие же идеи, как у Хосепа Гвардиолы. А ваши идеи с кем-то схожи?

— Есть тренеры, практикующие прессинг, который я стараюсь применять. Например, Юрген Клопп. Хочется [играть] в таком же стиле. Получается ли — другой вопрос. Вы сами анализировали и говорили, что [наш] стиль похож на «Брайтон» два года назад при Де Дзерби.

— Какое изображение вы хотели бы видеть на 500-рублевой купюре — «Грозный-Сити» или Эльбрус?

— Я проголосовал бы за Лабубу. Мой ли это символ? Нет, ваш! Вы же мне его подсовываете постоянно.

— Какая сборная сильнее: нынешняя или та, в которой вы играли?

— Некорректный вопрос: вот Месси и Марадона похожи? А кто из них лучше? Не знаю, как сравнивать. Поэтому — без понятия.

— Хотели бы вы сделать состав сборной на базе одного из клубов РПЛ, как это было во времена Валерия Лобановского?

— Во-первых, во времена Лобановского были другие составы. Как сейчас на базе «Зенита» или «Спартака» сделать состав? Игроки ЦСКА — они все в сборной. «Локомотива» — тоже. Устраивает ли это вас как база? Так получилось, что в первой игре вышли преимущественно футболисты из «Динамо» и «Локомотива», так как у них было больше времени для подготовки. С Боливией будет больше ребят из ЦСКА.

Александр Абустин

