«Эльбрус или “Грозный-Сити”? Лабубу!» Карпин — о 500-рублевой купюре, Клоппе и матче с Боливией

— Во-первых, во времена Лобановского были другие составы. Как сейчас на базе «Зенита» или «Спартака» сделать состав? Игроки ЦСКА — они все в сборной. «Локомотива» — тоже. Устраивает ли это вас как база? Так получилось, что в первой игре вышли преимущественно футболисты из «Динамо» и «Локомотива», так как у них было больше времени для подготовки. С Боливией будет больше ребят из ЦСКА.