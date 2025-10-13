«Эльбрус или “Грозный-Сити”? Лабубу!» Карпин — о 500-рублевой купюре, Клоппе и матче с Боливией

Сборная России завершает подготовку ко второму товарищескому матчу в октябре: после победы над Ираном команда Валерия Карпина примет Боливию. Сегодня футболисты провели предыгровую тренировку, а главный тренер ответил на вопросы журналистов.
Сафонова и Бакаева отпустили в клубы. Дивеев готов сыграть
— На сегодняшней тренировке не было Зелимхана Бакаева и Матвея Сафонова. Почему?
— С ними ничего не случилось. Отпустили их в клубы, так как их участие в матче не планируется.
— Что для вас значит Никита Симонян, которому 12 октября исполнилось 99 лет?
— Это больше чем спартаковец — легенда для всего российского футбола. И для меня! Мне выпала возможность часто с ним общаться: видимся, разговариваем.
— Как оцените готовность Игоря Дивеева?
— Он готов. Планируем, что выйдет в стартовом составе. По ходу матча решим, сколько он сыграет.
— Решение Никиты Хайкина отказаться от игры за сборную России можете прокомментировать?
— Не владею информацией. Виталий Кафанов (тренер вратарей сборной России. — Прим. «СЭ») сказал мне об этом. Но я не знаю, откуда у него эта информация: из интернета или от Хайкина.
— Говорили ли вы с Хайкиным лично о вызове?
— Нет, лично не общался. Человек принял такое решение, ну о’кей.
— Как оцените сборную Боливии?
— Оцениваю как одного из сильнейших соперников за последнее время. В одном ряду с Ираном. У них команда не такая мощная, но более техничная.
Хочется прессинговать, как команды Клоппа
— Недавно Сергей Ташуев заявил, что у него такие же идеи, как у Хосепа Гвардиолы. А ваши идеи с кем-то схожи?
— Есть тренеры, практикующие прессинг, который я стараюсь применять. Например, Юрген Клопп. Хочется [играть] в таком же стиле. Получается ли — другой вопрос. Вы сами анализировали и говорили, что [наш] стиль похож на «Брайтон» два года назад при Де Дзерби.
— Какое изображение вы хотели бы видеть на 500-рублевой купюре — «Грозный-Сити» или Эльбрус?
— Я проголосовал бы за Лабубу. Мой ли это символ? Нет, ваш! Вы же мне его подсовываете постоянно.
— Какая сборная сильнее: нынешняя или та, в которой вы играли?
— Некорректный вопрос: вот Месси и Марадона похожи? А кто из них лучше? Не знаю, как сравнивать. Поэтому — без понятия.
— Хотели бы вы сделать состав сборной на базе одного из клубов РПЛ, как это было во времена Валерия Лобановского?
— Во-первых, во времена Лобановского были другие составы. Как сейчас на базе «Зенита» или «Спартака» сделать состав? Игроки ЦСКА — они все в сборной. «Локомотива» — тоже. Устраивает ли это вас как база? Так получилось, что в первой игре вышли преимущественно футболисты из «Динамо» и «Локомотива», так как у них было больше времени для подготовки. С Боливией будет больше ребят из ЦСКА.
