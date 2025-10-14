История: на ЧМ впервые сыграет сборная Кабо-Верде! Население страны — меньше, чем в Иркутске или Ульяновске

В составе сборной Кабо-Верде много игроков, представляющих европейские лиги разных уровней — Португалию, Турцию, Болгарию, Нидерланды, Венгрию, Италию, Кипр и другие. Есть и представитель РПЛ — Кевин Ленини из «Краснодара». Шансы попасть в итоговую заявку на ЧМ есть и у нападающего «Акрона» Жилсона Беншимола, хотя он не играл за свою сборную с прошлого года.