История: на ЧМ впервые сыграет сборная Кабо-Верде! Население страны — меньше, чем в Иркутске или Ульяновске

Сборная Кабо-Верде впервые в истории пробилась на ЧМ.

Источник: Федерация футбола Кабо-Верде

Один из героев — полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини

ЧМ. Отборочный турнир. Африка. 1-й раунд. Группа D
13 октября, 19:00

Кабо-Верде — Эсватини —3:0 (2:0)

Завершились заключительные матчи группы D в рамках африканского отбора на чемпионат мира 2026 года. Они подарили нового участника финального турнира — сборная Кабо-Верде впервые попала на ЧМ.

Болельщики рванули на поле

Сборная Кабо-Верде обеспечила себе первое место в секстете после домашней победы над Эсватини со счетом 3:0. Все три мяча были забиты во втором тайме — отличились Дайлон Ливраменто, Вилли Семеду и Стопира.

За лидерство в группе D «Синие акулы» сражались с Камеруном, которому нужно было обыгрывать Анголу и надеяться, что конкурент оступится. Однако этого не произошло: «Неукротимые львы» вместе с Андре Онана и Брайаном Мбемо сыграли вничью 0:0 и теперь смогут попасть на ЧМ-2026 только лишь через стыковые матчи.

Кабо-Верде — архипелаг из десяти островов в Атлантическом океане с населением около 600 тысяч человек. Это меньше, чем, например, в Ульяновске или Иркутске.

Площадь страны — около 4 тысяч квадратных километров, и это делает Кабо-Верде самой маленькой по территории страной, когда-либо выходившей в финальную часть чемпионата мира. По численности населения среди участников турнира меньше была только Исландия.

Сразу же после финального свистка болельщики с трибун рванули на поле. Для них это настоящая сказка.

Таким образом, на ЧМ-2026, на котором выступят 48 сборных, будет уже три дебютанта: Иордания, Кабо-Верде и Узбекистан. Пока известны 22 участника. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля следующего года.

Одна из главных звезд Кабо-Верде — игрок РПЛ

До середины нулевых сборная Кабо-Верде была одной из слабейших в Африке. Однако после 2010 года наметился прогресс: в 2013-м и 2023-м команда добиралась до ¼ финала Кубка африканских наций. Сейчас у нее 70-е место в рейтинге ФИФА.

В составе сборной Кабо-Верде много игроков, представляющих европейские лиги разных уровней — Португалию, Турцию, Болгарию, Нидерланды, Венгрию, Италию, Кипр и другие. Есть и представитель РПЛ — Кевин Ленини из «Краснодара». Шансы попасть в итоговую заявку на ЧМ есть и у нападающего «Акрона» Жилсона Беншимола, хотя он не играл за свою сборную с прошлого года.

Стоимость команды на портале Transfermarkt составляет 27,20 миллиона евро. Топ-3 самых дорогих футболистов: Кевин Ленини (5 миллионов), Вагнер Пина из «Трабзонспора» (5 миллионов) и Телму Арканжу из «Витория Гимарайнш» (3 миллиона).

У любителей РПЛ Кабо-Верде также ассоциируется с экс-форвардом «Спартака» и «Локомотива» Зе Луишем. С июля 2025-го 34-летний нападающий находится без клуба, а за сборную Кабо-Верде он не играл с 2022-го.

Автор: Роман Кольцов