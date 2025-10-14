Мохеби из «Ростова» заработал пенальти и забил гол в матче за Иран

Встреча завершилась со счетом 2:0.
В составе иранской команды по голу забили бывший форвард бельгийского «Шарлеруа» Амирхоссейн Хоссейнзаде и Мохаммад Мохеби, который сейчас выступает за «Ростов». Мохеби также заработал пенальти для своей команды, который привел к первому голу.
В ситуации с голом Мохеби результативным пасом отметился Касра Тахери, который выступает на родине на правах аренды из «Рубина».
10 октября Иран уступил России со счетом 1:2 в Волгограде, тогда единственный мяч своей команды забил Хоссейнзаде.