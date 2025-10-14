Ричмонд
Мохеби из «Ростова» заработал пенальти и забил гол в матче за Иран

Сборная Ирана выиграла у Танзании в товарищеском матче.

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе иранской команды по голу забили бывший форвард бельгийского «Шарлеруа» Амирхоссейн Хоссейнзаде и Мохаммад Мохеби, который сейчас выступает за «Ростов». Мохеби также заработал пенальти для своей команды, который привел к первому голу.

В ситуации с голом Мохеби результативным пасом отметился Касра Тахери, который выступает на родине на правах аренды из «Рубина».

10 октября Иран уступил России со счетом 1:2 в Волгограде, тогда единственный мяч своей команды забил Хоссейнзаде.