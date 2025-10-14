Мохеби из «Ростова» заработал пенальти и забил гол в матче за Иран

В составе иранской команды по голу забили бывший форвард бельгийского «Шарлеруа» Амирхоссейн Хоссейнзаде и Мохаммад Мохеби, который сейчас выступает за «Ростов». Мохеби также заработал пенальти для своей команды, который привел к первому голу.