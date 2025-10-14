Эстония и Молдова сыграли вничью в отборе чемпионата мира

Встреча прошла в Таллине.
Счет на 12-й минуте открыл эстонский полузащитник Маттиас Кяйт. Ответный гол на 64-й минуте забил нападающий гостей Штефан Бодиштяну.
Защитник «Спартака» Олег Рябчук, выступающий за сборную Молдовы, провел на поле весь матч и получил желтую карточку.
Эстония с 4 очками занимает четвертое место в группе I, Молдова с 1 очком — на последней пятой строчке.
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа I
14.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
A. Le Coq Arena
Главные тренеры
Юрген Хенн
Лилиан Попеску
Голы
Эстония
Маттиас Кяйт
12′
Молдавия
Штефан Бодиштяну
(Виргилиу Постолаки)
64′
Составы команд
Эстония
1
Карл Хейн
19
Михаэль Шеннинг-Ларсен
23
Власий Синявский
9
Иоан Яковлев
3
Максим Паскочи
18
Кароль Метс
45′
8
Маркус Соометс
7
Роби Саарма
59′
5
Рокко Шейн
14
Патрик Кристал
59′
11
Карел Мустмаа
15
Рауно Саппинен
82′
21
Алекс Тамм
88′
4
Маттиас Кяйт
85′
13
Мартен-Крис Паалберг
Молдавия
23
Андрей Кожухарь
2
Олег Рябчук
29′
4
Владислав Бабогло
88′
6
Михаил Герасименков
21
Серджиу Перциун
17
Виргилиу Постолаки
16
Данила Форов
81′
20
Серджу Плэтикэ
11
Михаил Каймаков
46′
10
Штефан Бодиштяну
18
Виктор Богачук
34′
46′
13
Михай Лупан
22
Вадим Рацэ
62′
3
Михаил Штефан
14
Артур Крэчун
62′
15
Ион Борс
Статистика
Эстония
Молдавия
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
17
16
Удары в створ
4
4
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
3
4
Фолы
15
11
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Игор Паяч
(Хорватия)
