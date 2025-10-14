Футболисты сборной России продлили беспроигрышную серию до 21 матча

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу после победы над командой Боливии продлила беспроигрышную серию до 21 матча.
Сборная России с момента отстранения провела 21-й матч, результат которого пошел в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА). В этих играх у россиян 15 побед и 6 ничьих. Матчи с командой Катара (1:1) и олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), прошедшие в сентябре 2023 года, не вошли в рейтинг ФИФА.
Последнее поражение сборная России потерпела 14 ноября 2021 года от команды Хорватии (0:1) в гостевом матче квалификации на чемпионат мира в Катаре. В 2022 году российские клубы и сборные были отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.
Встреча против команды Боливии завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной России. В ноябре россияне проведут товарищеские матчи против команд Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября). Игры пройдут в Санкт-Петербурге и Сочи соответственно.
Валерий Карпин
Оскар Вильегас
Лечи Садулаев
(Иван Сергеев)
18′
Алексей Миранчук
43′
Иван Сергеев
(Дмитрий Баринов)
57′
12
Станислав Агкацев
25
Матвей Лукин
6
Дмитрий Баринов
59
Алексей Миранчук
13
Иван Сергеев
22
Мингиян Бевеев
23′
46′
24
Александр Сильянов
4
Данил Круговой
63′
23
Юрий Горшков
3
Игорь Дивеев
46′
5
Максим Осипенко
27
Иван Обляков
83′
19
Константин Кучаев
18
Матвей Кисляк
63′
8
Наиль Умяров
10
Лечи Садулаев
63′
67
Максим Глушенков
1
Карлос Лампе
17
Роберто Фернандес
4
Луис Акин
15
Габриэль Вильямил
7
Мигель Терсерос
3
Диего Даниэль Медина
88′
5
Йомар Роча
22
Леонардо Сабала
66′
21
Хосе Сагредо
14
Матеус Робсон
76′
8
Мойсес Вильярроэль
16
Эрвин Вака
63′
6
Эктор Куэльяр
11
Хосе Мартинес
63′
10
Карлос Мельгар
9
Энцо Монтейро
88′
20
Хенри Вака
Главный судья
Никола Дабанович
(Черногория)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти