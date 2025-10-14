Футболисты сборной России продлили беспроигрышную серию до 21 матча

Сборная России с момента отстранения провела 21-й матч, результат которого пошел в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА). В этих играх у россиян 15 побед и 6 ничьих. Матчи с командой Катара (1:1) и олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), прошедшие в сентябре 2023 года, не вошли в рейтинг ФИФА.