Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Боливия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Эстония
1
:
Молдавия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
2
:
Бельгия
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Северная Македония
1
:
Казахстан
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
2
:
Азербайджан
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Исландия
2
:
Франция
2
П1
X
П2

Футболисты сборной России продлили беспроигрышную серию до 21 матча

Россияне победили команду Боливии со счетом 3:0.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу после победы над командой Боливии продлила беспроигрышную серию до 21 матча.

Сборная России с момента отстранения провела 21-й матч, результат которого пошел в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА). В этих играх у россиян 15 побед и 6 ничьих. Матчи с командой Катара (1:1) и олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), прошедшие в сентябре 2023 года, не вошли в рейтинг ФИФА.

Последнее поражение сборная России потерпела 14 ноября 2021 года от команды Хорватии (0:1) в гостевом матче квалификации на чемпионат мира в Катаре. В 2022 году российские клубы и сборные были отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.

Встреча против команды Боливии завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной России. В ноябре россияне проведут товарищеские матчи против команд Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября). Игры пройдут в Санкт-Петербурге и Сочи соответственно.

Россия
3:0
Первый тайм: 2:0
Боливия
Футбол, Товарищеские матчи,
14.10.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Оскар Вильегас
Голы
Россия
Лечи Садулаев
(Иван Сергеев)
18′
Алексей Миранчук
43′
Иван Сергеев
(Дмитрий Баринов)
57′
Составы команд
Россия
12
Станислав Агкацев
25
Матвей Лукин
6
Дмитрий Баринов
59
Алексей Миранчук
13
Иван Сергеев
22
Мингиян Бевеев
23′
46′
24
Александр Сильянов
4
Данил Круговой
63′
23
Юрий Горшков
3
Игорь Дивеев
46′
5
Максим Осипенко
27
Иван Обляков
83′
19
Константин Кучаев
18
Матвей Кисляк
63′
8
Наиль Умяров
10
Лечи Садулаев
63′
67
Максим Глушенков
Боливия
1
Карлос Лампе
17
Роберто Фернандес
4
Луис Акин
15
Габриэль Вильямил
7
Мигель Терсерос
3
Диего Даниэль Медина
88′
5
Йомар Роча
22
Леонардо Сабала
66′
21
Хосе Сагредо
14
Матеус Робсон
76′
8
Мойсес Вильярроэль
16
Эрвин Вака
63′
6
Эктор Куэльяр
11
Хосе Мартинес
63′
10
Карлос Мельгар
9
Энцо Монтейро
88′
20
Хенри Вака
Статистика
Россия
Боливия
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
15
18
Удары в створ
8
4
Угловые
1
5
Фолы
16
10
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Никола Дабанович
(Черногория)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти