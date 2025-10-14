Сборная России по футболу разгромила команду Боливии в товарищеском матче

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Футболисты сборной России со счетом 3:0 одержали победу над командой Боливии в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе московского «Динамо» в присутствии 20 533 зрителей.
Голы забили Лечи Садулаев (18-я минута), Алексей Миранчук (43) и Иван Сергеев (57). Команда Боливии стала 100-м соперником за всю историю сборных России и СССР с 1912 года. В общей сложности национальная команда провела 744 игры.
Этот матч стал для сборной России 21-м, результат которого пошел в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА), с момента отстранения. В этих играх российская команда одержала 15 побед и 6 раз сыграла вничью. Встречи с командой Катара (1:1) и олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), прошедшие в сентябре 2023 года, не пошли в рейтинг ФИФА.
Для сборной России это первая победа над командой из Южной Америки. До этого российские футболисты в матчах против соперников с этого континента потерпели семь поражений и четыре раза сыграли вничью. В последний раз сборная встречалась с командой из Южной Америки на чемпионате мира 2018 года. Тогда россияне на групповом этапе проиграли уругвайцам (0:3).
Российские футболисты выиграли второй товарищеский матч в октябре. До этого россияне переиграли команду Ирана (2:1). В ноябре сборная России вновь проведет два домашних товарищеских матча — с командами Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября). Игры пройдут в Санкт-Петербурге и Сочи соответственно.
С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В связи с этим сборная России не смогла принять участие в стыковых матчах за выход на чемпионат мира в Катаре (2022), пропустила чемпионат Европы в Германии (2024) и не выступает в квалификации на мировое первенство 2026 года, которое пройдет в США, Канаде и Мексике.
Валерий Карпин
Оскар Вильегас
Лечи Садулаев
(Иван Сергеев)
18′
Алексей Миранчук
43′
Иван Сергеев
(Дмитрий Баринов)
57′
12
Станислав Агкацев
25
Матвей Лукин
6
Дмитрий Баринов
59
Алексей Миранчук
13
Иван Сергеев
22
Мингиян Бевеев
23′
46′
24
Александр Сильянов
4
Данил Круговой
63′
23
Юрий Горшков
3
Игорь Дивеев
46′
5
Максим Осипенко
27
Иван Обляков
83′
19
Константин Кучаев
18
Матвей Кисляк
63′
8
Наиль Умяров
10
Лечи Садулаев
63′
67
Максим Глушенков
1
Карлос Лампе
17
Роберто Фернандес
4
Луис Акин
15
Габриэль Вильямил
7
Мигель Терсерос
3
Диего Даниэль Медина
88′
5
Йомар Роча
22
Леонардо Сабала
66′
21
Хосе Сагредо
14
Матеус Робсон
76′
8
Мойсес Вильярроэль
16
Эрвин Вака
63′
6
Эктор Куэльяр
11
Хосе Мартинес
63′
10
Карлос Мельгар
9
Энцо Монтейро
88′
20
Хенри Вака
Главный судья
Никола Дабанович
(Черногория)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти