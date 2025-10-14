Сборная России по футболу разгромила команду Боливии в товарищеском матче

Для сборной России это первая победа над командой из Южной Америки. До этого российские футболисты в матчах против соперников с этого континента потерпели семь поражений и четыре раза сыграли вничью. В последний раз сборная встречалась с командой из Южной Америки на чемпионате мира 2018 года. Тогда россияне на групповом этапе проиграли уругвайцам (0:3).