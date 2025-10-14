Россия разгромила Боливию. У Сергеева гол плюс пас, Баринов и Миранчук — короли в атаке

Так что Россия получила мотивированного соперника, но это никак не сказалось на планах нашего тренерского штаба. Валерий Карпин в спаренных матчах старается проверить всех футболистов и разные сочетания. Главный тренер сам отметил, что против Ирана на поле было больше представителей «Локомотива» и «Динамо», а с боливийцами сыграет больше армейцев. И действительно, в старте оказалось пять человек из ЦСКА, включая Дивеева, на которого ранее нельзя было рассчитывать по медицинским показателям. Оборона в принципе получилась на три четверти красно-синей. Плюс появившийся в этот раз с первых минут Бевеев. Поменялись даже Миранчуки — в этот раз первым вышел Алексей, получивший при этом капитанскую повязку.