Россия разгромила Боливию. У Сергеева гол плюс пас, Баринов и Миранчук — короли в атаке

Можно сказать, год для нашей сборной завершается южноамериканским этапом. В ноябре в Россию приедут чилийцы и перуанцы, которые не бывали в нашей стране соответственно с Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018. Но если для этих команд после неудачного отборочного цикла мирового первенства все начинается с чистого листа, то игравшая во вторник в Москве Боливия сейчас на ходу и живет мечтой пробиться на главный турнир планеты после паузы в 32 года. Этой команде, которая привыкла делать результат на родном высокогорье, перед межконтинентальными стыками жизненно необходим опыт игр на равнине с представителями других конфедераций.
Так что Россия получила мотивированного соперника, но это никак не сказалось на планах нашего тренерского штаба. Валерий Карпин в спаренных матчах старается проверить всех футболистов и разные сочетания. Главный тренер сам отметил, что против Ирана на поле было больше представителей «Локомотива» и «Динамо», а с боливийцами сыграет больше армейцев. И действительно, в старте оказалось пять человек из ЦСКА, включая Дивеева, на которого ранее нельзя было рассчитывать по медицинским показателям. Оборона в принципе получилась на три четверти красно-синей. Плюс появившийся в этот раз с первых минут Бевеев. Поменялись даже Миранчуки — в этот раз первым вышел Алексей, получивший при этом капитанскую повязку.
У Боливии же все было привычно, а состав практически повторял тот, что в сентябре обыграл Бразилию. В Европе же команда Оскара Вильегаса успела четырьмя днями ранее провести игру с Иорданией и победила соперника, с которым Россия сыграла вничью. В Москве зеленые тоже начали смело, а нашим потребовалось время, чтобы нащупать слабые места соперника за счет длинных передач и активных включений латералей — Кругового и Бевеева. Правда, открыть счет удалось совсем в другом стиле. После вброса аута мяч от края штрафной в два паса (Миранчук, Сергеев) был доставлен оказавшемуся напротив ворот и не упустившему своего шанса Садулаеву.
В свою очередь, впервые начавший матч сборной с первых минут Агкацев оставался без работы до тех пор, пока его при розыгрыше мяча от ворот едва не обокрал Монтейро. И — так уж совпало — с этого момента и почти до перерыва игра получалась практически равной. Боливийцы периодически забирали мяч под контроль и отметились парой не самых опасных ударов. У российской же команды созидательная игра на какое-то время разладилась. Движение и желание были, а конкретики в завершении не хватало. Ее в итоге дали качественная работа в прессинге и персонально Баринов, который удачно сыграл на перехвате перед штрафной, и после его дальнего удара на добивании отличился Миранчук.
В перерыве Карпин поменял двух защитников: Сильянов и Осипенко вышли вместо Дивеева (его явно не стоило нагружать) и висевшего на карточке Бевеева. И боливийцы, само собой, постарались нагрузить работой обновленную защитную линию. Гости стали активнее впереди и более агрессивно шли в прессинг. Только бить им (когда до ударов доходило дело) позволяли исключительно с максимальным сопротивлением.
Забила же снова Россия. Гости ошиблись с офсайдом, когда Миранчук прекрасным пасом забросил мяч под включение Баринову. Тот головой сбросил мяч Сергееву, и у него было время подстроиться под мяч и пробить в противоход вратарю.
А вскоре динамовский форвард мог отличиться еще раз, однако Лампе смог коснуться мяча, после чего на выручку голкиперу пришел защитник.
Сергеев, Миранчук, Баринов — каждый сыграл ключевую роль в двух голевых атаках. Но если первым двоим это положено по штату, то капитан «Локомотива» продолжает удивлять в нынешнем сезоне повышенной активностью у чужих ворот. А кто едва не удивил российскую команду, так это лучший снайпер Боливии в отборочном цикле Терсерос. Подхватив мяч на бровке, он исполнил сольный проход почти в лучших традициях Месси. Остановить его не смог никто, а вот удар с левой принес гостям только угловой. Зато после атаки Вильярроэля из пределов штрафной Агкацеву пришлось по-настоящему спасать. Острее ситуаций у его ворот не было.
Оценивать это следует как комплимент оборонительной работе нашей сборной. Россия провела октябрь идеально, показав стопроцентный результат против реального и потенциального участника ЧМ-2026. Продолжение — в ноябре. В Санкт-Петербурге и Сочи.
Автор: Андрей Кузичев
Валерий Карпин
Оскар Вильегас
Лечи Садулаев
(Иван Сергеев)
18′
Алексей Миранчук
43′
Иван Сергеев
(Дмитрий Баринов)
57′
12
Станислав Агкацев
25
Матвей Лукин
6
Дмитрий Баринов
59
Алексей Миранчук
13
Иван Сергеев
22
Мингиян Бевеев
23′
46′
24
Александр Сильянов
4
Данил Круговой
63′
23
Юрий Горшков
3
Игорь Дивеев
46′
5
Максим Осипенко
27
Иван Обляков
83′
19
Константин Кучаев
18
Матвей Кисляк
63′
8
Наиль Умяров
10
Лечи Садулаев
63′
67
Максим Глушенков
1
Карлос Лампе
17
Роберто Фернандес
4
Луис Акин
15
Габриэль Вильямил
7
Мигель Терсерос
3
Диего Даниэль Медина
88′
5
Йомар Роча
22
Леонардо Сабала
66′
21
Хосе Сагредо
14
Матеус Робсон
76′
8
Мойсес Вильярроэль
16
Эрвин Вака
63′
6
Эктор Куэльяр
11
Хосе Мартинес
63′
10
Карлос Мельгар
9
Энцо Монтейро
88′
20
Хенри Вака
Главный судья
Никола Дабанович
(Черногория)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти