Россия разгромила Боливию. У Сергеева гол плюс пас, Баринов и Миранчук — короли в атаке

Октябрьский цикл матчей российская команда завершила уверенной победой.

Источник: РИА "Новости"

Можно сказать, год для нашей сборной завершается южноамериканским этапом. В ноябре в Россию приедут чилийцы и перуанцы, которые не бывали в нашей стране соответственно с Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018. Но если для этих команд после неудачного отборочного цикла мирового первенства все начинается с чистого листа, то игравшая во вторник в Москве Боливия сейчас на ходу и живет мечтой пробиться на главный турнир планеты после паузы в 32 года. Этой команде, которая привыкла делать результат на родном высокогорье, перед межконтинентальными стыками жизненно необходим опыт игр на равнине с представителями других конфедераций.

Футбол
Товарищеские матчи 2025
14.10.2025, 20:00
Россия
3
Боливия
0

Так что Россия получила мотивированного соперника, но это никак не сказалось на планах нашего тренерского штаба. Валерий Карпин в спаренных матчах старается проверить всех футболистов и разные сочетания. Главный тренер сам отметил, что против Ирана на поле было больше представителей «Локомотива» и «Динамо», а с боливийцами сыграет больше армейцев. И действительно, в старте оказалось пять человек из ЦСКА, включая Дивеева, на которого ранее нельзя было рассчитывать по медицинским показателям. Оборона в принципе получилась на три четверти красно-синей. Плюс появившийся в этот раз с первых минут Бевеев. Поменялись даже Миранчуки — в этот раз первым вышел Алексей, получивший при этом капитанскую повязку.

У Боливии же все было привычно, а состав практически повторял тот, что в сентябре обыграл Бразилию. В Европе же команда Оскара Вильегаса успела четырьмя днями ранее провести игру с Иорданией и победила соперника, с которым Россия сыграла вничью. В Москве зеленые тоже начали смело, а нашим потребовалось время, чтобы нащупать слабые места соперника за счет длинных передач и активных включений латералей — Кругового и Бевеева. Правда, открыть счет удалось совсем в другом стиле. После вброса аута мяч от края штрафной в два паса (Миранчук, Сергеев) был доставлен оказавшемуся напротив ворот и не упустившему своего шанса Садулаеву.

В свою очередь, впервые начавший матч сборной с первых минут Агкацев оставался без работы до тех пор, пока его при розыгрыше мяча от ворот едва не обокрал Монтейро. И — так уж совпало — с этого момента и почти до перерыва игра получалась практически равной. Боливийцы периодически забирали мяч под контроль и отметились парой не самых опасных ударов. У российской же команды созидательная игра на какое-то время разладилась. Движение и желание были, а конкретики в завершении не хватало. Ее в итоге дали качественная работа в прессинге и персонально Баринов, который удачно сыграл на перехвате перед штрафной, и после его дальнего удара на добивании отличился Миранчук.

В перерыве Карпин поменял двух защитников: Сильянов и Осипенко вышли вместо Дивеева (его явно не стоило нагружать) и висевшего на карточке Бевеева. И боливийцы, само собой, постарались нагрузить работой обновленную защитную линию. Гости стали активнее впереди и более агрессивно шли в прессинг. Только бить им (когда до ударов доходило дело) позволяли исключительно с максимальным сопротивлением.

Забила же снова Россия. Гости ошиблись с офсайдом, когда Миранчук прекрасным пасом забросил мяч под включение Баринову. Тот головой сбросил мяч Сергееву, и у него было время подстроиться под мяч и пробить в противоход вратарю.

А вскоре динамовский форвард мог отличиться еще раз, однако Лампе смог коснуться мяча, после чего на выручку голкиперу пришел защитник.

Сергеев, Миранчук, Баринов — каждый сыграл ключевую роль в двух голевых атаках. Но если первым двоим это положено по штату, то капитан «Локомотива» продолжает удивлять в нынешнем сезоне повышенной активностью у чужих ворот. А кто едва не удивил российскую команду, так это лучший снайпер Боливии в отборочном цикле Терсерос. Подхватив мяч на бровке, он исполнил сольный проход почти в лучших традициях Месси. Остановить его не смог никто, а вот удар с левой принес гостям только угловой. Зато после атаки Вильярроэля из пределов штрафной Агкацеву пришлось по-настоящему спасать. Острее ситуаций у его ворот не было.

Оценивать это следует как комплимент оборонительной работе нашей сборной. Россия провела октябрь идеально, показав стопроцентный результат против реального и потенциального участника ЧМ-2026. Продолжение — в ноябре. В Санкт-Петербурге и Сочи.

Автор: Андрей Кузичев

Россия
3:0
Первый тайм: 2:0
Боливия
Футбол, Товарищеские матчи,
14.10.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Оскар Вильегас
Голы
Россия
Лечи Садулаев
(Иван Сергеев)
18′
Алексей Миранчук
43′
Иван Сергеев
(Дмитрий Баринов)
57′
Составы команд
Россия
12
Станислав Агкацев
25
Матвей Лукин
6
Дмитрий Баринов
59
Алексей Миранчук
13
Иван Сергеев
22
Мингиян Бевеев
23′
46′
24
Александр Сильянов
4
Данил Круговой
63′
23
Юрий Горшков
3
Игорь Дивеев
46′
5
Максим Осипенко
27
Иван Обляков
83′
19
Константин Кучаев
18
Матвей Кисляк
63′
8
Наиль Умяров
10
Лечи Садулаев
63′
67
Максим Глушенков
Боливия
1
Карлос Лампе
17
Роберто Фернандес
4
Луис Акин
15
Габриэль Вильямил
7
Мигель Терсерос
3
Диего Даниэль Медина
88′
5
Йомар Роча
22
Леонардо Сабала
66′
21
Хосе Сагредо
14
Матеус Робсон
76′
8
Мойсес Вильярроэль
16
Эрвин Вака
63′
6
Эктор Куэльяр
11
Хосе Мартинес
63′
10
Карлос Мельгар
9
Энцо Монтейро
88′
20
Хенри Вака
Статистика
Россия
Боливия
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
15
18
Удары в створ
8
4
Угловые
1
5
Фолы
16
10
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Никола Дабанович
(Черногория)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
