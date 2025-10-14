Ричмонд
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Боливия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Эстония
1
:
Молдавия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
2
:
Бельгия
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Северная Македония
1
:
Казахстан
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
2
:
Азербайджан
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Исландия
2
:
Франция
2
П1
X
П2

Роналду установил рекорд по числу голов в квалификации чемпионатов мира

В игре с командой Венгрии португалец забил 40-й гол в отборочных турнирах.

Источник: Reuters

ТАСС, 14 октября. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду установил рекорд по количеству забитых мячей в матчах отборочных турниров чемпионатов мира.

Во вторник Роналду забил на 22-й минуте в домашней игре против команды Венгрии, доведя число голов в квалификации до 40. По этому показателю он обошел форварда сборной Гватемалы Карлоса Руиса (39), который завершил карьеру в 2017 году.

Роналду 40 лет, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Роналду первым из футболистов достиг отметки в 900 голов за карьеру в официальных матчах.

Счет после гола Роналду стал 1:1.

