Карпину первый тайм матча с боливийцами понравился больше, чем второй

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину первый тайм товарищеской встречи национальной команды против боливийцев понравился больше, чем второй. Об этом он рассказал журналистам.
14 октября сборная России выиграла у команды Боливии со счетом 3:0. В первом тайме россияне забили два мяча.
«Ожидание от того футбола, который могли показать боливийцы, оправдались. Стиль у таких южноамериканских команд есть, в игре хорошо работали с мячом, — сказал Карпин. — Что касается нашей команды, первый тайм понравился, второй — не так, как первый. Это связано и с заменами, со счетом, не так хорошо выполняли задание».
Следующий матч сборная России проведет 12 ноября в Санкт-Петербурге против команды Перу.
Валерий Карпин
Оскар Вильегас
Лечи Садулаев
(Иван Сергеев)
18′
Алексей Миранчук
43′
Иван Сергеев
(Дмитрий Баринов)
57′
12
Станислав Агкацев
25
Матвей Лукин
6
Дмитрий Баринов
59
Алексей Миранчук
13
Иван Сергеев
22
Мингиян Бевеев
23′
46′
24
Александр Сильянов
4
Данил Круговой
63′
23
Юрий Горшков
3
Игорь Дивеев
46′
5
Максим Осипенко
27
Иван Обляков
83′
19
Константин Кучаев
18
Матвей Кисляк
63′
8
Наиль Умяров
10
Лечи Садулаев
63′
67
Максим Глушенков
1
Карлос Лампе
17
Роберто Фернандес
4
Луис Акин
15
Габриэль Вильямил
7
Мигель Терсерос
3
Диего Даниэль Медина
88′
5
Йомар Роча
22
Леонардо Сабала
66′
21
Хосе Сагредо
14
Матеус Робсон
76′
8
Мойсес Вильярроэль
16
Эрвин Вака
63′
6
Эктор Куэльяр
11
Хосе Мартинес
63′
10
Карлос Мельгар
9
Энцо Монтейро
88′
20
Хенри Вака
Главный судья
Никола Дабанович
(Черногория)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти