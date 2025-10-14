Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Боливия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Эстония
1
:
Молдавия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
2
:
Бельгия
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Северная Македония
1
:
Казахстан
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
2
:
Азербайджан
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Исландия
2
:
Франция
2
П1
X
П2

Карпину первый тайм матча с боливийцами понравился больше, чем второй

Россияне обыграли в товарищеском матче команду Боливии со счетом 3:0.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину первый тайм товарищеской встречи национальной команды против боливийцев понравился больше, чем второй. Об этом он рассказал журналистам.

14 октября сборная России выиграла у команды Боливии со счетом 3:0. В первом тайме россияне забили два мяча.

«Ожидание от того футбола, который могли показать боливийцы, оправдались. Стиль у таких южноамериканских команд есть, в игре хорошо работали с мячом, — сказал Карпин. — Что касается нашей команды, первый тайм понравился, второй — не так, как первый. Это связано и с заменами, со счетом, не так хорошо выполняли задание».

Следующий матч сборная России проведет 12 ноября в Санкт-Петербурге против команды Перу.

Россия
3:0
Первый тайм: 2:0
Боливия
Футбол, Товарищеские матчи,
14.10.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Оскар Вильегас
Голы
Россия
Лечи Садулаев
(Иван Сергеев)
18′
Алексей Миранчук
43′
Иван Сергеев
(Дмитрий Баринов)
57′
Составы команд
Россия
12
Станислав Агкацев
25
Матвей Лукин
6
Дмитрий Баринов
59
Алексей Миранчук
13
Иван Сергеев
22
Мингиян Бевеев
23′
46′
24
Александр Сильянов
4
Данил Круговой
63′
23
Юрий Горшков
3
Игорь Дивеев
46′
5
Максим Осипенко
27
Иван Обляков
83′
19
Константин Кучаев
18
Матвей Кисляк
63′
8
Наиль Умяров
10
Лечи Садулаев
63′
67
Максим Глушенков
Боливия
1
Карлос Лампе
17
Роберто Фернандес
4
Луис Акин
15
Габриэль Вильямил
7
Мигель Терсерос
3
Диего Даниэль Медина
88′
5
Йомар Роча
22
Леонардо Сабала
66′
21
Хосе Сагредо
14
Матеус Робсон
76′
8
Мойсес Вильярроэль
16
Эрвин Вака
63′
6
Эктор Куэльяр
11
Хосе Мартинес
63′
10
Карлос Мельгар
9
Энцо Монтейро
88′
20
Хенри Вака
Статистика
Россия
Боливия
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
15
18
Удары в створ
8
4
Угловые
1
5
Фолы
16
10
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Никола Дабанович
(Черногория)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше