Габон, ДР Конго, Камерун и Нигерия сыграют в плей-офф африканского отбора ЧМ. Победитель выйдет в межконтинентальные стыковые матчи

Определились участники плей-офф африканского отбора ЧМ.

Источник: Reuters

Ими стали Габон, ДР Конго, Камерун и Нигерия — четыре лучшие команды по очкам и разнице мячей, занявшие вторые места в своих группах в квалификации чемпионата мира 2026 года.

Напомним, прямую путевку на турнир, который пройдет следующим летом в США, Канаде и Мексике от Африки получили Египет, Сенегал, ЮАР, Кабо Верде, Марокко, Кот-д’Ивуар, Алжир, Тунис и Гана.

Габон, ДР Конго, Камерун и Нигерия определят между собой одного представителя КАФ в межконтинентальных стыковых матчах.

Среди вторых мест в плей-офф не попали Буркина Фасо, Нигер, Мадагаскар, Уганда и Намибия.