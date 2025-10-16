Футболист сборной Боливии объяснил разгромное поражение от России

«Старались играть от себя и в то же время понимали, что в любой момент можем за это поплатиться. Мы допустили ряд ошибок, сборная России нас не простила», — сказал Фернандес.
14 октября Россия обыграла в Москве Боливию со счетом 3:0.
Первый гол был забит на 17-й минуте. После комбинации в штрафной Лечи Садулаев пробил в пустые ворота. Перед перерывом Алексей Миранчук удвоил преимущество, доиграв отскок после удара Дмитрия Баринова. Во втором тайме на 57-й минуте Иван Сергеев установил окончательный счет, реализовав момент после передачи Баринова. Боливийцы активизировались в концовке матча: на 73-й минуте Терсерос опасно пробил выше ворот, а на 79-й минуте голкипер Станислав Агкацев парировал удар Вильярроэла.
Следующий товарищеский матч Россия проведет 12 ноября против сборной Перу, которая также не смогла отобраться на чемпионат мира 2026 года, заняв восьмое место в южноамериканской квалификации.
Главный судья
Никола Дабанович
(Черногория)
