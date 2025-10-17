Ричмонд
Сборная России впервые за 9 лет вошла в топ-30 рейтинга ФИФА. И это без официальных матчей!

Спасибо серии Карпина.

12

В обновленном рейтинге сборных ФИФА приятные изменения: сборная России поднялась на три позиции и теперь занимает в нем 30-е место. Команда Валерия Карпина продолжает двигаться по таблице, несмотря на отстранение.

Спасибо Ирану и Боливии

Россияне отлично провели октябрьские сборы — обыграли Иран (2:1) в Волгограде и Боливию (3:0) в Москве. Благодаря этому подопечные Карпина смогли набрать 1530,95 балла и подняться в рейтинге с 33-го на 30-е место.

Позади России остались Польша (33), Уэльс (34), Сербия (36), Венгрия (37). Впереди — Норвегия (29), также шагнувшая в топ-30 по итогам октября Канада (28), Украина (27) и Турция (26).

Команда Карпина попала в топ-30, несмотря на более чем трехлетнее отсутствие официальных матчей — с марта 2022 года российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований.

При этом в зачет идут товарищеские встречи, в которых национальная команда не проигрывает весь период отстранения. После победы над Боливией удачная серия составляет уже 23 матча (15 побед, 8 ничьих), если не считать поражение от олимпийской команды Египта 1:2 в 2023 году. Напомним, на ту игру вместо основного состава приехали молодые футболисты под руководством Виктора Онопко, так что в зачет ФИФА она не шла.

Последнее поражение команда Карпина потерпела 4 сентября 2021 года — в решающем матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Долгие годы

Попадание в топ-30 — нерядовое событие. Наша сборная не была так высоко в рейтинге больше девяти лет, с июня 2016 года. Даже прорыв на ЧМ-2018 не позволил залететь в третий десяток.

Той команде под руководством Леонида Слуцкого тоже помогла подняться ударная осень. В сентябре и октябре 2015 года в рамках отбора на Евро-2016 россияне победили Швецию (1:0), Лихтенштейн (7:0), Молдавию (2:1) и Черногорию (2:0), выйдя в финальную стадию со второго места в группе G.

Уже в октябрьском обновлении рейтинга ФИФА Россия поднялась с 32-й на 26-ю строчку, в ноябрьском — на 23-ю. Дальше у сборной начался спад — с ноября команда Слуцкого одержала две победы в товарищеских матчах (над Португалией и Литвой), а после провалилась на Евро, уступив Словакии (1:2) и Уэльсу (0:3) в группе.

По итогам турнира в июле 2016 года Россия рухнула с 29-й на 38-ю строчку и больше в топ-30 не входила — до сегодняшнего дня. Редкий позитив, связанный с международным футболом.

Автор: Артем Белинин

Россия
3:0
Первый тайм: 2:0
Боливия
Футбол, Товарищеские матчи,
14.10.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Оскар Вильегас
Голы
Россия
Лечи Садулаев
(Иван Сергеев)
18′
Алексей Миранчук
43′
Иван Сергеев
(Дмитрий Баринов)
57′
Составы команд
Россия
12
Станислав Агкацев
25
Матвей Лукин
6
Дмитрий Баринов
59
Алексей Миранчук
13
Иван Сергеев
22
Мингиян Бевеев
23′
46′
24
Александр Сильянов
4
Данил Круговой
63′
23
Юрий Горшков
3
Игорь Дивеев
46′
5
Максим Осипенко
27
Иван Обляков
83′
19
Константин Кучаев
18
Матвей Кисляк
63′
8
Наиль Умяров
10
Лечи Садулаев
63′
67
Максим Глушенков
Боливия
1
Карлос Лампе
17
Роберто Фернандес
4
Луис Акин
15
Габриэль Вильямил
7
Мигель Терсерос
3
Диего Даниэль Медина
88′
5
Йомар Роча
22
Леонардо Сабала
66′
21
Хосе Сагредо
14
Матеус Робсон
76′
8
Мойсес Вильярроэль
16
Эрвин Вака
63′
6
Эктор Куэльяр
11
Хосе Мартинес
63′
10
Карлос Мельгар
9
Энцо Монтейро
88′
20
Хенри Вака
Статистика
Россия
Боливия
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
15
18
Удары в створ
8
4
Угловые
1
5
Фолы
16
10
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Никола Дабанович
(Черногория)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
