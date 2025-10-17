Сборная России впервые за 9 лет вошла в топ-30 рейтинга ФИФА. И это без официальных матчей!

При этом в зачет идут товарищеские встречи, в которых национальная команда не проигрывает весь период отстранения. После победы над Боливией удачная серия составляет уже 23 матча (15 побед, 8 ничьих), если не считать поражение от олимпийской команды Египта 1:2 в 2023 году. Напомним, на ту игру вместо основного состава приехали молодые футболисты под руководством Виктора Онопко, так что в зачет ФИФА она не шла.