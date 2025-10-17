Сборная России впервые за 9 лет вошла в топ-30 рейтинга ФИФА. И это без официальных матчей!

В обновленном рейтинге сборных ФИФА приятные изменения: сборная России поднялась на три позиции и теперь занимает в нем 30-е место. Команда Валерия Карпина продолжает двигаться по таблице, несмотря на отстранение.
Спасибо Ирану и Боливии
Россияне отлично провели октябрьские сборы — обыграли Иран (2:1) в Волгограде и Боливию (3:0) в Москве. Благодаря этому подопечные Карпина смогли набрать 1530,95 балла и подняться в рейтинге с 33-го на 30-е место.
Позади России остались Польша (33), Уэльс (34), Сербия (36), Венгрия (37). Впереди — Норвегия (29), также шагнувшая в топ-30 по итогам октября Канада (28), Украина (27) и Турция (26).
Команда Карпина попала в топ-30, несмотря на более чем трехлетнее отсутствие официальных матчей — с марта 2022 года российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований.
При этом в зачет идут товарищеские встречи, в которых национальная команда не проигрывает весь период отстранения. После победы над Боливией удачная серия составляет уже 23 матча (15 побед, 8 ничьих), если не считать поражение от олимпийской команды Египта 1:2 в 2023 году. Напомним, на ту игру вместо основного состава приехали молодые футболисты под руководством Виктора Онопко, так что в зачет ФИФА она не шла.
Последнее поражение команда Карпина потерпела 4 сентября 2021 года — в решающем матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).
Долгие годы
Попадание в топ-30 — нерядовое событие. Наша сборная не была так высоко в рейтинге больше девяти лет, с июня 2016 года. Даже прорыв на ЧМ-2018 не позволил залететь в третий десяток.
Той команде под руководством Леонида Слуцкого тоже помогла подняться ударная осень. В сентябре и октябре 2015 года в рамках отбора на Евро-2016 россияне победили Швецию (1:0), Лихтенштейн (7:0), Молдавию (2:1) и Черногорию (2:0), выйдя в финальную стадию со второго места в группе G.
Уже в октябрьском обновлении рейтинга ФИФА Россия поднялась с 32-й на 26-ю строчку, в ноябрьском — на 23-ю. Дальше у сборной начался спад — с ноября команда Слуцкого одержала две победы в товарищеских матчах (над Португалией и Литвой), а после провалилась на Евро, уступив Словакии (1:2) и Уэльсу (0:3) в группе.
По итогам турнира в июле 2016 года Россия рухнула с 29-й на 38-ю строчку и больше в топ-30 не входила — до сегодняшнего дня. Редкий позитив, связанный с международным футболом.
Автор: Артем Белинин
Валерий Карпин
Оскар Вильегас
Лечи Садулаев
(Иван Сергеев)
18′
Алексей Миранчук
43′
Иван Сергеев
(Дмитрий Баринов)
57′
12
Станислав Агкацев
25
Матвей Лукин
6
Дмитрий Баринов
59
Алексей Миранчук
13
Иван Сергеев
22
Мингиян Бевеев
23′
46′
24
Александр Сильянов
4
Данил Круговой
63′
23
Юрий Горшков
3
Игорь Дивеев
46′
5
Максим Осипенко
27
Иван Обляков
83′
19
Константин Кучаев
18
Матвей Кисляк
63′
8
Наиль Умяров
10
Лечи Садулаев
63′
67
Максим Глушенков
1
Карлос Лампе
17
Роберто Фернандес
4
Луис Акин
15
Габриэль Вильямил
7
Мигель Терсерос
3
Диего Даниэль Медина
88′
5
Йомар Роча
22
Леонардо Сабала
66′
21
Хосе Сагредо
14
Матеус Робсон
76′
8
Мойсес Вильярроэль
16
Эрвин Вака
63′
6
Эктор Куэльяр
11
Хосе Мартинес
63′
10
Карлос Мельгар
9
Энцо Монтейро
88′
20
Хенри Вака
Главный судья
Никола Дабанович
(Черногория)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти