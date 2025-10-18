Станкович все ближе к посту главного тренера сборной Сербии? Стойкович ушел сам

«Для этого (стать тренером сборной. — Прим. “СЭ”) еще слишком рано. Не знаю, понимаете ли вы меня… Для меня важно быть предельно четким в своем ответе, поэтому на этот раз я также скажу, что работа в сборной — моя цель и большое желание. Каждый сербский тренер мечтает об этом, включая меня. “Маракана” переполнена, 50 тысяч болельщиков, звучит гимн страны… Когда-нибудь я обязательно это испытаю, но сейчас я тренер в клубе, у меня контракт со “Спартаком”, — цитирует Станковича Kurir.