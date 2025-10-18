Ричмонд
Станкович все ближе к посту главного тренера сборной Сербии? Стойкович ушел сам

Даже не попросил компенсацию.

Источник: AFP 2023

Драган Стойкович покинул пост главного тренера сборной Сербии. Футбольный союз страны (ФСС) принял отставку без выплаты ему компенсации, сообщили в пресс-службе организации. Специалист решил уйти сам после поражения в принципиальном матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 от Албании (0:1).

Неровное выступление в группе

За шесть матчей сербы набрали 10 очков и занимают третье место в группе К. На первом с отрывом идет Англия Томаса Тухеля (18 очков), на втором — Албания, которая после важной победы вырвалась вперед (11 очков). Ниже располагаются Латвия с пятью очками и Андорра с одним очком в активе.

В группе отбора на ЧМ у сборной Сербии два поражения. В марте подопечные Стойковича разгромно уступили Англии (0:5). Второй отрицательный результат — 11 октября дома с Албанией. В самом важном матче этапа команда не смогла собраться: играла довольно пассивно и в итоге пропустила под занавес первого тайма.

Новым тренером будет Станкович?

Основным кандидатом на пост главного тренера сборной Сербии считается нынешний наставник московского «Спартака» Деян Станкович. Его контракт с московским клубом рассчитан до 2027 года, но после поражения в дерби от ЦСКА разговоры о возможной отставке возобновились.

Недавно в СМИ специалиста спросили о возможном назначении в сборную. Он заявил, что очень хотел бы, но на данный момент видит себя исключительно в клубном футболе.

«Для этого (стать тренером сборной. — Прим. “СЭ”) еще слишком рано. Не знаю, понимаете ли вы меня… Для меня важно быть предельно четким в своем ответе, поэтому на этот раз я также скажу, что работа в сборной — моя цель и большое желание. Каждый сербский тренер мечтает об этом, включая меня. “Маракана” переполнена, 50 тысяч болельщиков, звучит гимн страны… Когда-нибудь я обязательно это испытаю, но сейчас я тренер в клубе, у меня контракт со “Спартаком”, — цитирует Станковича Kurir.

Также в числе претендентов на должность тренера сборной Сербии — бывший коуч «Црвены Звезды» Милош Милоевич и экс-тренер «Партизана» Жарко Лазетич.

В ноябре Сербия проведет еще два матча отборочного этапа — с Англией и Латвией. Задача непростая: для выхода из группы сборной нужно будет цепляться за очки с командой Томаса Тухеля и надеяться на чудо в матче Андорра — Албания.

Максим Слекишин