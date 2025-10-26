Белорусские футболистки выиграли у команды Мальты в первом спарринге

В спарринге на поле национального стадиона в местечке Та-Кали подопечные Вячеслава Григорова выиграли с сухим счетом 2:0. Оба мяча были забиты во второй половине встречи — на 54-й минуте встречи отличилась Анастасия Шлапакова, а в самой концовке Анастасия Шуппо с пенальти установила окончательный результат.
Вторая встреча белорусских и мальтийских футболисток состоится 28 октября. В рейтинге ФИФА женская сборная Беларуси занимает 50-е место, Мальта находится на 88-й позиции. На 4 ноября намечена жеребьевка отборочного турнира женского чемпионата мира 2027 года. Сборная Беларуси начнет борьбу за пропуск на планетарный форум в Бразилии в лиге С.