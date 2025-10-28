Ричмонд
Похоже, Станковича не будет в сборной Сербии. Команду возглавит экс-игрок «Рубина»

А был еще вариант с Николичем.

Источник: Спорт-Экспресс

Футбольный союз Сербии (ФСС) принял решение назначить главным тренером сборной экс-игрока казанского «Рубина» Велько Пауновича, сообщает MaxBet. Ранее в список претендентов на вакантный пост попал Деян Станкович, возглавляющий «Спартак».

Остановились на кандидатуре Пауновича

В середине октября ФСС объявил о решении отправить в отставку Драгана Стойковича с поста главного тренера сербской сборной без выплаты ему компенсации. По информации MaxBet Sport, его кресло займет 48-летний Паунович.

Последним местом работы Велько был «Реал» из Овьедо, который под его руководством впервые за 24 года вышел в Ла Лигу. В октябре после восьми туров чемпионата контракт с ним был расторгнут. Ранее Паунович возглавлял мексиканские клубы «Тигрес» и «Гвадалахара», английский «Рединг», американский «Чикаго Файр», а также молодежную и юношеские сборные Сербии. Во времена игровой карьеры воспитанник белградского «Партизана» выступал за такие клубы, как мадридский «Атлетико» и казанский «Рубин», в составе которого сыграл 18 матчей и забил 2 мяча в 2007 году.

В списке претендентов были Станкович и Николич

В середе октября источник РИА «Новости» сообщал, что ФСС рассматривает Станковича как одного из основных претендентов на замену Стойковичу.

По информации портала, в сборной Сербии также хотели видеть и экс-тренера ЦСКА и «Локомотива» Марко Николича, который с июля возглавляет греческий АЕК, однако в итоге организация остановилась на кандидатуре Пауновича.

Как долго продлится сотрудничество Деяна и «Спартака»?

Возможный уход Станковича из «Спартака» обсуждается давно. Со стороны кажется, что это выглядит как неминуемое расставание, которое все время откладывают. Сам клуб думает о замене тренера: боссы красно-белых в начале октября на совете директоров рассматривали увольнение Деяна. Его не случилось только из-за отсутствия готовой замены.

Спортивный директор Франсис Кахигао включился в активную работу по поиску тренера. Были инсайды, что клуб заинтересован в Луисе Гарсии, ранее москвичам отказал работавший в «Монако» Филипп Клеман. А журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале отмечал: в руководстве есть люди, склоняющиеся к кандидатуре Владимира Ивича.

Как бы то ни было, Станкович все еще продолжает работу. А на разговоры о своем возможном уходе реагирует спокойно:

«Я тот тренер, который никогда не сдается и никогда не сдамся. Каждый делает свою работу. Вы пишете то, что хотите. Я делаю свою работу. Я являюсь тренером великого клуба в России. Сейчас я вижу, какой он сильный и важный. Это сложно. Создается много давления вокруг команды, футболистов. Не сдаюсь и никогда не сдамся. Решение в любом случае принимает клуб. Когда это может случиться и что может случиться, определяет только клуб. Завтра, послезавтра или в любой другой день — решение за клубом. Вы можете назвать хоть сотню имен. Это ни на что не повлияет», — говорил Деян на пресс-конференции после победы над «Динамо» Махачкала (3:1) в Кубке России.

Роман Кольцов