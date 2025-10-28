Похоже, Станковича не будет в сборной Сербии. Команду возглавит экс-игрок «Рубина»

«Я тот тренер, который никогда не сдается и никогда не сдамся. Каждый делает свою работу. Вы пишете то, что хотите. Я делаю свою работу. Я являюсь тренером великого клуба в России. Сейчас я вижу, какой он сильный и важный. Это сложно. Создается много давления вокруг команды, футболистов. Не сдаюсь и никогда не сдамся. Решение в любом случае принимает клуб. Когда это может случиться и что может случиться, определяет только клуб. Завтра, послезавтра или в любой другой день — решение за клубом. Вы можете назвать хоть сотню имен. Это ни на что не повлияет», — говорил Деян на пресс-конференции после победы над «Динамо» Махачкала (3:1) в Кубке России.