Белорусские футболистки снова выиграли у команды Мальты в товарищеском матче

Сегодня подопечные Вячеслава Григорова одолели мальтиек с минимальным преимуществом — 1:0. В конце первого тайма победный мяч забила Карина Ольховик.
В первой встрече, состоявшейся 25 октября на поле национального стадиона в местечке Та-Кали, белоруски обыграли мальтийскую команду с сухим счетом 2:0. На 54-й минуте матча первый мяч забила Анастасия Шлапакова, а в компенсированное время поединка Анастасия Шуппо с пенальти установила окончательный результат.
В рейтинге ФИФА женская сборная Беларуси занимает 50-е место, Мальта находится на 88-й позиции. На 4 ноября намечена жеребьевка отборочного турнира женского чемпионата мира 2027 года. Сборная Беларуси начнет борьбу за пропуск на планетарный форум в Бразилии в лиге С.