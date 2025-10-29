Ричмонд
Белорусские футболистки снова выиграли у команды Мальты в товарищеском матче

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки женской сборной Беларуси одержали вторую победу над командой Мальты в выездном спарринге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: АБФФ

Сегодня подопечные Вячеслава Григорова одолели мальтиек с минимальным преимуществом — 1:0. В конце первого тайма победный мяч забила Карина Ольховик.

В первой встрече, состоявшейся 25 октября на поле национального стадиона в местечке Та-Кали, белоруски обыграли мальтийскую команду с сухим счетом 2:0. На 54-й минуте матча первый мяч забила Анастасия Шлапакова, а в компенсированное время поединка Анастасия Шуппо с пенальти установила окончательный результат.

В рейтинге ФИФА женская сборная Беларуси занимает 50-е место, Мальта находится на 88-й позиции. На 4 ноября намечена жеребьевка отборочного турнира женского чемпионата мира 2027 года. Сборная Беларуси начнет борьбу за пропуск на планетарный форум в Бразилии в лиге С.