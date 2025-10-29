Белорусские футболистки снова выиграли у команды Мальты в товарищеском матче

В первой встрече, состоявшейся 25 октября на поле национального стадиона в местечке Та-Кали, белоруски обыграли мальтийскую команду с сухим счетом 2:0. На 54-й минуте матча первый мяч забила Анастасия Шлапакова, а в компенсированное время поединка Анастасия Шуппо с пенальти установила окончательный результат.