Баринов и Сильянов не сыграют за сборную России в ноябре из-за повреждений

Команда проведет матчи со сборными Перу и Чили.

Источник: РИА "Новости"

НОВОГОРСК /Московская область/, 10 ноября. /ТАСС/. Игроки московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Баринов и Александр Сильянов не сыграют за сборную России в ноябрьских товарищеских матчах из-за повреждений. Об этом журналистам сообщил главный тренер российской сборной Валерий Карпин.

«Баринов и Сильянов пропустят сбор. Они не помогут сборной. [Вратарь французского “Пари Сен-Жермен” Матвей] Сафонов прилетит в Санкт-Петербург, по логистике проще», — сказал Карпин.

Сборная России проведет товарищеский матч с перуанцами 12 ноября в Санкт-Петербурге. Игра с командой Чили пройдет 15 ноября в Сочи.

