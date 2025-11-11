Сборная Перу отменила пресс-конференцию перед матчем с Россией

Перуанцы прибыли в Санкт-Петербург во вторник. Игра пройдет в среду, 12 ноября, на «Газпром-Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени.
Завтрашний матч станет первым очным для сборных Перу и России в истории.
Сборная Перу отменила пресс-конференцию перед товарищеским матчем против России. Как сообщает ТАСС, причиной стал поздний приезд южноамериканской команды в РФ.
