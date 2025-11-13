Тренер сборной Перу посетовал на качество газона на «Газпром-Арене»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. «Газпром-Арена» является великолепным стадионом, крыша которого схожа с той, что есть на домашней арене мадридского «Реала», но качество газона на матче в Санкт-Петербурге было неудовлетворительным. Такое мнение журналистам высказал исполняющий обязанности главного тренера сборной Перу Мануэль Баррето.
В среду сборная Перу в Санкт-Петербурге сыграла вничью с командой России со счетом 1:1.
«Мы проделали большой путь, у нас была долгая дорога с большим количеством логистических проблем, но мы попытались сделать все, чтобы принять участие в этом празднике футбола, сыграть против великолепной сборной России на отличном стадионе. Проведение игры с таким сильным соперником является возможностью развиться. Мы ценим то, что мы уже сделали, в сборной сейчас идет процесс перестройки. Ребята играли с большой самоотдачей», — сказал Баррето.
«Сам стадион очень красивый, один из лучших современных стадионов в мире. Качество газона было неудовлетворительным, не соответствовало уровню. Но мы сегодня были неверны в действиях. Оба гола, которые случились на поле, частично вызваны состоянием газона. Что касается крыши на стадионе, мне это напомнило стадион “Сантьяго Бернабеу”, — добавил он.
Валерий Карпин
Мануэль Баррето
Александр Головин
(Алексей Миранчук)
18′
Алекс Валера
82′
39
Матвей Сафонов
7
Алексей Батраков
52′
15
Данил Пруцев
59
Алексей Миранчук
22
Виктор Мелехин
5
Максим Осипенко
30
Илья Вахания
46′
22
Мингиян Бевеев
67′
23
Юрий Горшков
65′
4
Данил Круговой
90+6′
8
Наиль Умяров
26′
65′
53
Александр Черников
13
Иван Сергеев
65′
10
Константин Тюкавин
17
Александр Головин
77′
20
Лечи Садулаев
1
Педро Гальесе
5
Мигель Араухо
10
Хайро Конча
18
Матиас Ласо
86′
15
Ренцо Гарсес
23
Сезар Инга
60′
7
Йорди Рейна
4
Маркос Лопес
75′
25
Кристиан Карбахаль
16
Макслорен Кастро
60′
20
Алекс Валера
9
Адриан Угарриса
60′
22
Кевин Кеведо
3
Эрик Норьега
57′
74′
30
Хесус Претель
17
Херальд Тавара
46′
24
Кенхи Кабрера
Главный судья
Камаль Умудлу
(Азербайджан)
Боковой судья
Намик Гусейнов
(Азербайджан)
Боковой судья
Вусал Мамедов
(Азербайджан)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти