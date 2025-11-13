Ричмонд
Тренер сборной Перу посетовал на качество газона на «Газпром-Арене»

Встреча между сборными России и Перу в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:1.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. «Газпром-Арена» является великолепным стадионом, крыша которого схожа с той, что есть на домашней арене мадридского «Реала», но качество газона на матче в Санкт-Петербурге было неудовлетворительным. Такое мнение журналистам высказал исполняющий обязанности главного тренера сборной Перу Мануэль Баррето.

В среду сборная Перу в Санкт-Петербурге сыграла вничью с командой России со счетом 1:1.

«Мы проделали большой путь, у нас была долгая дорога с большим количеством логистических проблем, но мы попытались сделать все, чтобы принять участие в этом празднике футбола, сыграть против великолепной сборной России на отличном стадионе. Проведение игры с таким сильным соперником является возможностью развиться. Мы ценим то, что мы уже сделали, в сборной сейчас идет процесс перестройки. Ребята играли с большой самоотдачей», — сказал Баррето.

«Сам стадион очень красивый, один из лучших современных стадионов в мире. Качество газона было неудовлетворительным, не соответствовало уровню. Но мы сегодня были неверны в действиях. Оба гола, которые случились на поле, частично вызваны состоянием газона. Что касается крыши на стадионе, мне это напомнило стадион “Сантьяго Бернабеу”, — добавил он.

Россия
1:1
Первый тайм: 1:0
Перу
Футбол, Товарищеские матчи,
12.11.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 45536 зрителей
Главные тренеры
Валерий Карпин
Мануэль Баррето
Голы
Россия
Александр Головин
(Алексей Миранчук)
18′
Перу
Алекс Валера
82′
Составы команд
Россия
39
Матвей Сафонов
7
Алексей Батраков
52′
15
Данил Пруцев
59
Алексей Миранчук
22
Виктор Мелехин
5
Максим Осипенко
30
Илья Вахания
46′
22
Мингиян Бевеев
67′
23
Юрий Горшков
65′
4
Данил Круговой
90+6′
8
Наиль Умяров
26′
65′
53
Александр Черников
13
Иван Сергеев
65′
10
Константин Тюкавин
17
Александр Головин
77′
20
Лечи Садулаев
Перу
1
Педро Гальесе
5
Мигель Араухо
10
Хайро Конча
18
Матиас Ласо
86′
15
Ренцо Гарсес
23
Сезар Инга
60′
7
Йорди Рейна
4
Маркос Лопес
75′
25
Кристиан Карбахаль
16
Макслорен Кастро
60′
20
Алекс Валера
9
Адриан Угарриса
60′
22
Кевин Кеведо
3
Эрик Норьега
57′
74′
30
Хесус Претель
17
Херальд Тавара
46′
24
Кенхи Кабрера
Статистика
Россия
Перу
Желтые карточки
4
2
Удары (всего)
9
3
Удары в створ
4
2
Угловые
5
3
Фолы
19
8
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Камаль Умудлу
(Азербайджан)
Боковой судья
Намик Гусейнов
(Азербайджан)
Боковой судья
Вусал Мамедов
(Азербайджан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти